Zuzahlung für einen Pflegeheimplatz in Sachsen steigt um fast 24 Prozent

Pflegeheimbewohner in Sachsen müssen derzeit deutlich mehr selbst bezahlen als noch vor einem Jahr - trotz neuer Entlastungszuschläge. Für das erste Jahr im Heim werden im Durchschnitt monatlich 2.387 Euro fällig. Im Vergleich zum Vorjahr sind das 460 Euro mehr, also fast 24 Prozent. Das hat der Ersatzkassenverband VDEK in Berlin ermittelt.