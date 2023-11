Zwei Autofahrer nach Flucht vor Verkehrskontrolle gestellt

Dresden/Wilsdruff.

Die Dresdner Polizei hat im Rahmen zweier Verfolgungsfahrten zwei Autofahrer gestellt. Auf der A4 kurz vor dem Dreieck Nossen entzog sich am Freitagabend zunächst ein 44-Jähriger einer Verkehrskontrolle, teilte die Polizei am Sonntag mit. Er habe die Haltezeichen ignoriert und sei in seinem Wagen mit hoher Geschwindigkeit davon gefahren. Die Beamten hätten daraufhin die Verfolgung aufgenommen.