Zwei Autos stoßen in Pirna zusammen: Mann schwer verletzt

Pirna.

Zwei Autos sind in der Nacht in Pirna zusammengestoßen. Die beiden Autofahrer im Alter von 20 und 42 Jahren wurden dabei verletzt, der 42-Jährige schwer, wie die Polizei Dresden am Freitagmorgen mitteilte. Zu dem Unfall kam es nach ersten Erkenntnissen wegen eines Vorfahrtsverstoßes, die Ermittlungen dazu laufen. Nähere Informationen gab es zunächst nicht. (dpa)