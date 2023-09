Zwei Elfmeter: Hallescher FC holt 2:2 in Lübeck

Halle.

Der Hallesche FC hat sich für einen starken Kampfgeist in der 3. Fußball-Liga belohnt. Am Samstag schaffte das Team von Trainer Sreto Ristic bei Aufsteiger VfB Lübeck in einer turbulenten Schlussphase ein 2:2 (0:2). Vor 6012 Zuschauern trafen die routinierten Mirko Boland (20.) und Pascal Breier (30.) vor der Pause für die Gastgeber. Tunay Deniz traf in der 82. Minute im Nachsetzen zum Anschluss, nachdem er zuvor mit einem Foulelfmeter am überragenden VfB-Torhüter Philipp Klewin gescheitert war. Dominic Baumann verwandelte in der 90. Minute den zweiten Foulelfmeter zum verdienten Unentschieden. Der HFC bleibt allerdings weiter auswärts ohne Sieg und auf einem Abstiegsplatz.