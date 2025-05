Zwei Europameister beim Goldenen Oval in Dresden

Das Weltklasse-Feld für das Leichtathletik-Meeting in Dresden wächst weiter an. Nun gehen auch zwei Stabhochsprung-Europameister an den Start.

Dresden. Mit Piotr Lisek und Emmanouil Karalis gehen beim Dresdner Leichtathletik-Meeting Goldenen Oval zwei Stabhochsprung-Europameister an den Start. Der 32 Jahre alte Pole Lisek zählt mit insgesamt fünf WM-Medaillen in der Halle und im Freien sowie dem Titel bei der Hallen-EM 2017 zu den ganz Großen seiner Disziplin. Der 25-jährige Grieche Karalis ist mit 6,05 Metern Rekordhalter seines Landes, gewann in Paris Olympia-Bronze und ist amtierender Hallen-Europameister.

Die beiden Top-Springer werden unter anderem vom Hallen-EM-Finalisten Bo Kanda Lita Baehre aus Düsseldorf herausgefordert. Der EM-Zweite von 2022 wurde bei den Olympischen Spielen in Paris Neunter. Zu den weiteren Startern im Stabhochsprung von Dresden zählen der lettische Rekordler Valters Kreiss und WM-Teilnehmer Gillian Ladwig vom Schweriner SC. (dpa)