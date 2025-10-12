Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Zweimal wurde die Dresdner Polizei in der Nacht zu Samstag wegen Raubes alarmiert. (Symbolbild)
Bild: Jan Woitas/dpa
Zwei Fälle in einer Nacht: Räuber in Dresden gefasst
Erst am Alaunplatz, dann am Albertplatz: In einer Nacht wurden in der Dresdner Neustadt gleich zwei junge Männer überfallen. Die Polizei hat mehrere jugendliche Verdächtige gefasst.

Dresden.

In der Dresdner Neustadt sind in der Nacht zu Samstag zwei junge Männer ausgeraubt worden. Am Alaunplatz sprachen gegen 1.40 Uhr zwei Unbekannte drei 21-jährige Männer an. Sie rissen einem von ihnen die Bauchtasche weg und versuchten zu flüchten, wie die Polizei mitteilte. 

Die 21-Jährigen holten sie jedoch ein und forderten die Tasche zurück. Dabei kam es zu einer tätlichen Auseinandersetzung, während der einer der Täter 50 Euro aus der Tasche nahm und sie anschließend wegwarf. Die Täter entkamen zunächst. Polizisten machten jedoch einen 17-Jährigen als Tatverdächtigen aus und nahmen ihn vorläufig fest.

Am Albertplatz bedrohten später in der Nacht drei Männer einen 19-Jährigen und raubten ihm Geldbörse und Geldkarte. Auch sie flüchteten. Zwei Tatverdächtige im Alter von 15 und 18 Jahren nahm die Polizei kurz darauf fest. (dpa)

