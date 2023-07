Zwei Frauen in Dresden rassistisch beleidigt und geschlagen

Dresden.

Eine augenscheinlich angetrunkene Frau hat in einem Bus in Dresden zwei marokkanische Frauen rassistisch beleidigt und tätlich angegriffen. An einer Haltestelle stellten herbeigerufene Beamte die Identität der Frau fest, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Staatsschutz ermittelt gegen sie wegen Körperverletzung und Beleidigung. Sie soll nach Erkenntnissen der Polizei am Montagnachmittag eine 61-Jährige gestoßen und deren 27-jährige, hochschwangere Begleiterin geschlagen haben. Die Frauen wurden den Angaben zufolge durch die Attacke leicht verletzt. (dpa)