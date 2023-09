Zwei Geldautomaten in Bankfiliale in Glashütte gesprengt

Glashütte.

Drei Unbekannte haben in einer Bankfiliale in Glashütte (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) zwei Geldautomaten gesprengt. Mehrere Anwohner hätten beobachtet, wie die Täter in einem dunklen Fahrzeug vom Tatort flüchteten, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Am frühen Morgen hatte das Lagezentrum der Polizei zunächst von einem gesprengten Geldautomaten gesprochen.