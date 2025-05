Zwei junge Frauen an der Elbe in Dresden gerettet

Zwei Frauen treiben nachts auf einer schwimmenden Plattform auf der Elbe in Dresden. 40 Helfer kommen zum Einsatz, um sie zu retten.

Dresden.

Zwei junge Frauen sind in der Nacht von Feuerwehr und Polizei an der Elbe in Dresden gerettet worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, trieben die beiden auf einer manövrierunfähigen schwimmenden Plattform in der Dunkelheit flussabwärts. Es handelte sich um einen Ponton der Weißen Flotte, den die Frauen mutmaßlich am Ufer losgebunden hatten.