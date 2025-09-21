Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Nach dem Unfall kamen auch Rettungshubschrauber zum Einsatz. (Archivbild)
Nach dem Unfall kamen auch Rettungshubschrauber zum Einsatz. (Archivbild)
Sachsen
Zwei Kinder bei Frontalzusammenstoß schwer verletzt
Ein Autofahrer gerät bei Jahnsbach in den Gegenverkehr – es kommt zu einem Crash. Vier Verletzte werden ins Krankenhaus gebracht.

Thum.

Beim Frontalzusammenstoß zweier Autos sind im Erzgebirgskreis zwei Jungen im Alter von sieben und zehn Jahren schwer verletzt worden. Ein 39-Jähriger kam am Samstagnachmittag mit seinem Wagen kurz nach dem Ortsausgang von Jahnsbach aus zunächst unbekannter Ursache in den Gegenverkehr, wie die Polizei mitteilte. 

Er stieß frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen, das auf ein angrenzendes Feld geschleudert wurde. Dessen 55 Jahre alte Fahrerin erlitt wie die beiden Jungen schwere Verletzungen. Die Kinder hatten im Auto des 39-Jährigen gesessen, der nur leicht verletzt wurde. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Dabei kamen zwei Rettungshubschrauber zum Einsatz. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
