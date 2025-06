Zwei Kinder nach monatelanger Fahndung entdeckt

Eine Mutter verliert das Sorgerecht für ihre beiden Kinder. Sie taucht offensichtlich in Leipzig in der Reichsbürgerszene unter. Jetzt hat die Polizei die Kinder entdeckt.

Leipzig. Nach monatelanger Fahndung sind zwei vermisste Kinder in Leipzig gefunden worden. Der sieben Jahre alte Junge und das achtjährige Mädchen wurden auf einem Grundstück unversehrt aufgegriffen, wie das Landeskriminalamt (LKA) mitteilte.

Der Mutter der beiden Kinder war zuvor das ihr allein zustehende elterliche Sorgerecht vorläufig entzogen und die Vormundschaft einem Verein übertragen worden. Da die Geschwister aber nicht zu finden waren, übernahm im Frühjahr 2025 die Soko Rex beim Landeskriminalamt Sachsen die polizeilichen Ermittlungen zum Tatvorwurf der Entziehung Minderjähriger.

Die 45-Jährige und ihr nahestehende Menschen werden mutmaßlich dem Reichsbürgermilieu zugeordnet. Es habe der Verdacht bestanden, dass versucht worden sei, die Kinder dauerhaft der staatlichen Obhut sowie der medizinischen und schulischen Versorgung zu entziehen, hieß es weiter.

Am Donnerstag erkannten Polizisten die Kinder in einem Fahrzeug in Begleitung Erwachsener. Das betreffende Grundstück wurde umstellt, beide Kinder angetroffen und anschließend in die Verantwortung des Jugendamtes der Stadt Leipzig übergeben. Die Ermittlungen dauern an. (dpa)