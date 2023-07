Zwei Länder-Innenminister fordern erneut Grenzkontrollen

Dresden.

Die Innenminister von Sachsen und Brandenburg, Armin Schuster und Michael Stübgen, haben ihre Forderung zur Einführung von Grenzkontrollen neben den bestehenden Schleierfahndungen der Bundespolizei erneuert. Die Weichen dafür, dass Grenzkontrollen im Herbst bei voraussehbar weiter steigenden Zahlen überhaupt umgesetzt werden können, müssten jetzt gestellt werden, sagten die beiden CDU-Politiker laut Mitteilung vom Freitag bei einem Arbeitstreffen am Vortag in Dresden. An dem Gespräch nahmen auch die Bundes- sowie die jeweiligen Landesvorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei teil. Sie alle teilten die Sorge um die sich zuspitzende Lage an der Grenze, hieß es.