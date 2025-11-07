Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In Leipzig werden zwei Lastwagen neben einer Tankstelle angezündet. Die Schadenssumme ist hoch. (Symbolbild)
In Leipzig werden zwei Lastwagen neben einer Tankstelle angezündet. Die Schadenssumme ist hoch. (Symbolbild) Bild: Jan Woitas/dpa
In Leipzig werden zwei Lastwagen neben einer Tankstelle angezündet. Die Schadenssumme ist hoch. (Symbolbild)
In Leipzig werden zwei Lastwagen neben einer Tankstelle angezündet. Die Schadenssumme ist hoch. (Symbolbild) Bild: Jan Woitas/dpa
Sachsen
Zwei Lkw in Leipzig brennen – Polizei vermutet Brandstiftung
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mitten in Leipzig brennen zwei Lkw – neben einer Tankstelle. Die Schadenssumme ist hoch und die Ermittler gehen von Brandstiftung aus.

Leipzig.

Unbekannte haben in Leipzig zwei Lastwagen angezündet. Dabei sei ein Schaden in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro entstanden, teilte die Polizei mit. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und geht von Brandstiftung aus. Bei dem einen Fahrzeug handelt es sich um einen Baustoff-Lkw mit Absetzkran, bei dem anderen um einen Sattelzug. Die Lastwagen waren auf einer Freifläche neben einer Tankstelle geparkt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
12:08 Uhr
4 min.
Sächsischer Dialekt: Der Spott lässt langsam nach
Die Kampagne "So geht sächsisch" möchte über den sächsischen Dialekt aufklären und dessen Image verbessern. (Archivbild)
Die Sachsen haben es mit ihrem Dialekt nicht gerade einfach. Oft werden sie deshalb verspottet. Doch nun will man aus der Not eine Tugend machen. Auch die Jugend parliert wieder öfter auf Sächsisch.
09:10 Uhr
1 min.
Lastwagen rutscht nahe Wiedemar in Graben – Stau auf der A9
Nach einem Lkw-Unfall bei Wiedemar sind auf der A 9 Auffahrt und zwei Fahrstreifen bis Mittag gesperrt. (Symbolbild)
Ein Lastwagen ist bei Wiedemar von der A9 in den Graben gerutscht. Die Bergung sorgt für Stau und Sperrungen – verletzt wurde laut Polizei niemand.
15:01 Uhr
1 min.
Anklage nach Brandserie in Leipzig wegen versuchten Mordes
Nach einer Brandserie in Leipzig wird Anklage auch wegen versuchten Mordes gegen einen Mann erhoben. (Symbolbild)
Autos brennen, ein schlafender Mann entkommt nur knapp: Warum der mutmaßliche Brandstifter von Leipzig nun sogar wegen versuchten Mordes vor Gericht stehen könnte.
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
12:09 Uhr
3 min.
Gabriel: Keine enge Zusammenarbeit bei Nord Stream 2
Ex-Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel sagte vor dem Untersuchungsausschusses zur Stiftung Klima- und Umweltschutz MV in Schwerin aus.
Sigmar Gabriel sieht beim Nord-Stream-2-Projekt keine enge Zusammenarbeit zwischen Bund und Land. Der Ex-Minister spricht aber von Fehlern im Umgang mit Russland.
06.11.2025
3 min.
Hobbyfotograf gelingt spektakuläre Aufnahme vom Supermond und Schloss Augustusburg
Marcel Richter aus Wolkenstein hat am Mittwoch Schloss Augustusburg mit dem Supermond spektakulär in Szene gesetzt.
Marcel Richter aus Wolkenstein hat die Idee für dieses Motiv schon lange im Kopf und sich vorbereitet. Jetzt hat er seine Chance bekommen - und genutzt.
Matthias Behrend
Mehr Artikel