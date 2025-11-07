Zwei Lkw in Leipzig brennen – Polizei vermutet Brandstiftung

Mitten in Leipzig brennen zwei Lkw – neben einer Tankstelle. Die Schadenssumme ist hoch und die Ermittler gehen von Brandstiftung aus.

Leipzig.

Unbekannte haben in Leipzig zwei Lastwagen angezündet. Dabei sei ein Schaden in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro entstanden, teilte die Polizei mit. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und geht von Brandstiftung aus. Bei dem einen Fahrzeug handelt es sich um einen Baustoff-Lkw mit Absetzkran, bei dem anderen um einen Sattelzug. Die Lastwagen waren auf einer Freifläche neben einer Tankstelle geparkt. (dpa)