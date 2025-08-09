Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Notarztfahrzeug auf dem Weg zum Unfallort. (Symbolbild)
Ein Notarztfahrzeug auf dem Weg zum Unfallort. (Symbolbild) Bild: Robert Michael/dpa
Ein Notarztfahrzeug auf dem Weg zum Unfallort. (Symbolbild)
Ein Notarztfahrzeug auf dem Weg zum Unfallort. (Symbolbild) Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
Zwei Schwerverletzte an der Landesgrenze bei Brehna
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kurz vor Sachsen fahren zwei Autos an einer Auffahrt zur B100 ineinander. Ein Vorfahrtsfehler war wohl der Auslöser.

Sandersdorf-Brehna.

Zwei Autofahrer sind bei einem Zusammenstoß bei Sandersdorf-Brehna (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) schwer verletzt worden. An einer Auffahrt zur Bundesstraße 100 in der Nähe der Grenze zu Sachsen missachtete ein 34-Jähriger mutmaßlich die Vorfahrt eines 37-Jährigen, wie die Polizei erklärte. Es kam zum Unfall. Beide Fahrer wurden mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
11.08.2025
4 min.
140-Einwohner-Dorf mit zwei Gaststätten und einem Bäcker im Landkreis Zwickau: Ein Besuch in Voigtlaide
Antje von Bock hat – wie viele weitere Einwohner – ihren Vorgarten bereits für das Jubiläum „300 Jahre Voigtlaide“ geschmückt.
Der Glauchauer Ortsteil, der 300-jähriges Bestehen feiert, erfreut sich bei Ausflüglern großer Beliebtheit. Wo die Ruhe des Rümpfwaldes und die Attraktivität des Spielplatzes sogar (etwas) die Wirtschaft ankurbeln.
Holger Frenzel
07:00 Uhr
2 min.
Wurf mit Bierflasche und Faustschlag: Ausraster in der Chemnitzer City-Bahn hat Folgen
Ein Mann verletzte zwei Personen in der C11 und wurde nun vorm Amtsgericht verurteilt.
In der City-Bahn pöbelte der Angeklagte einen Fahrgast mit dunkler Hautfarbe an. Andere gingen dazwischen. Dann rastete der Angeklagte aus.
Johannes Fromm
07:00 Uhr
3 min.
Zweiter Südamerikaner bei Freiberger Handballern: Argentinisches Talent verstärkt die HSG
Neues Gesicht bei den HSG-Dachsen: Tomas Chiriaco.
Mit Tomas Chiriaco hat die HSG Freiberg einen weiteren Kreisspieler verpflichtet. Der 20-Jährige bringt dabei schon internationale Erfahrung mit und spricht sechs Sprachen.
Steffen Bauer
26.07.2025
2 min.
Feldbrand bei Roitzsch: Mehr als 100 Einsatzkräfte löschen
Zahlreiche Feuerwehrleute aus Sachsen rückten an. (Symbolbild)
Gleich drei Feldbrände haben die Feuerwehren im Osten Sachsen-Anhalts am Freitagabend beschäftigt. Einige Hektar Getreide wurden durch die Flammen ruiniert.
27.07.2025
2 min.
Sechs Verletzte nach Autounfall bei Görlitz
Bei einem Unfall in Lawalde sind sechs Menschen verletzt worden. (Symbolbild)
In Lawalde stoßen zwei Autos frontal zusammen. Sechs Menschen werden verletzt – darunter auch Kinder. Ein Fahrer steht unter Alkoholeinfluss.
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
Mehr Artikel