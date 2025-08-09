Zwei Schwerverletzte an der Landesgrenze bei Brehna

Kurz vor Sachsen fahren zwei Autos an einer Auffahrt zur B100 ineinander. Ein Vorfahrtsfehler war wohl der Auslöser.

Sandersdorf-Brehna.

Zwei Autofahrer sind bei einem Zusammenstoß bei Sandersdorf-Brehna (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) schwer verletzt worden. An einer Auffahrt zur Bundesstraße 100 in der Nähe der Grenze zu Sachsen missachtete ein 34-Jähriger mutmaßlich die Vorfahrt eines 37-Jährigen, wie die Polizei erklärte. Es kam zum Unfall. Beide Fahrer wurden mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. (dpa)