Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf A4 nahe Bautzen

Bautzen.

Bei einem Unfall auf der Autobahn 4 nahe Bautzen sind am Dienstag zwei Menschen schwer verletzt worden. Die Fahrbahn in Richtung Görlitz war am Nachmittag für mehrere Stunden gesperrt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Demnach war ein 43-Jähriger mit seinem Auto nach rechts abgekommen und auf den Wagen eines 68-Jährigen gefahren, der auf dem Einfädelstreifen unterwegs war. Das Auto des 43-Jährigen schleuderte daraufhin gegen einen Sattelschlepper.