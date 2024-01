Zwei Spiele Sperre für Aues Burger

Korbinian Burger sah gegen Lübeck die Rote Karte. Deshalb fehlt er seinem Club Erzgebirge Aue vorerst.

Aue.

Der Fußball-Drittligist FC Erzgebirge Aue muss zwei Spiele auf Korbinian Burger verzichten. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sperrte den 28-Jährigen am Montag für zwei Meisterschaftsspiele. Burger hatte beim 2:0 gegen Lübeck am Samstag in der 57. Minute die Rote Karte gesehen. Da alle Parteien zugestimmt haben, ist das Urteil rechtskräftig. (dpa)