Zwei Tote bei Poolparty: Urteil am 19. Januar

Leipzig. Im Prozess nach einer tödlichen Poolparty im Landkreis Leipzig soll am 19. Januar das Urteil verkündet werden. Zunächst hat die zuständige Strafkammer des Landgerichts Leipzig nach dessen Angaben noch weitere Termine in dem Berufungsprozess angesetzt. Bei der Feier kurz vor Weihnachten waren zwei Männer gestorben, als Trockeneis ins Wasser geworfen wurde.

Angeklagt sind zwei 45 und 47 Jahre alte Männer wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung. Laut Anklage hatten sie am 21. Dezember 2019 einen Block Trockeneis in den selbstgebauten Außenpool in Gerichshain gekippt. Dadurch hatte sich Kohlenstoffdioxid über der Wasseroberfläche gesammelt - zwei 20 und 39 Jahre alte Männer wurden bewusstlos und ertranken. Ein dritter Mann konnte gerettet werden.

Vor gut einem Jahr hatte das Amtsgericht Grimma die Angeklagten freigesprochen. Demnach seien die Gefahren beim Einsatz von Trockeneis nicht allgemein bekannt, hieß es in der Begründung. Zudem seien weder auf den Lagerboxen Warnhinweise gewesen, noch habe der Verkäufer des Eises Tipps zum Umgang gegeben. Gegen das Urteil hatten die Staatsanwaltschaft und die Nebenkläger Berufung eingelegt.

Zum Prozessauftakt hatten sich die Angeklagten zutiefst erschüttert gezeigt. "Es tut uns unendlich leid", hatten sie über ihre Verteidiger erklären lassen. Die Gefahren des Trockeneises seien ihnen nicht bewusst gewesen. (dpa)