In Deutschland steht der Wolf unter strengem Schutz. (Symbolbild)
In Deutschland steht der Wolf unter strengem Schutz. (Symbolbild) Bild: Bernd Thissen/dpa
Sachsen
Zwei tote Wölfe gefunden – Verdacht auf Schusswunden
Binnen zwei Tagen werden zwei tote Wölfe gefunden – vermutlich erschossen. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen.

Wiednitz/Leippe.

Seit Anfang der Woche sind zwei tote Wölfe im Landkreis Bautzen entdeckt worden. Wie die Polizei mitteilte, wiesen beide Tiere Schusswunden auf. Das Landesumweltamt betonte allerdings, dass bislang nur ein Verdacht bestehe, dass die Wölfe erschossen wurden. Endgültige Gewissheit müsse eine Untersuchung der toten Tiere bringen. Diese dauere aber noch.

Der erste Wolf wurde am Montagabend bei Wiednitz entdeckt, der zweite am Dienstagabend bei Leippe. Ob zwischen den Fällen ein Zusammenhang besteht, war zunächst unklar. 

Die Polizei ermittelt in alle Richtungen gegen Unbekannt wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Naturschutzgesetz. In Deutschland steht der Wolf unter strengem Schutz und darf nur in Ausnahmefällen abgeschossen werden. Mit dem Fall befasst sich auch das Institut für Wolfsmonitoring "LUPUS", wie ein Polizeisprecher sagte. (dpa)

