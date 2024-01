Zwei Verletzte bei Brand in Geschäftskomplex in Tschechien

Chomutov.

Bei einem Brand in einem Geschäfts- und Lagerkomplex im tschechischen Chomutov sind zwei Menschen verletzt worden. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht, wie die Agentur CTK am Donnerstag unter Berufung auf Einsatzkräfte berichtete. Das Feuer war aus noch ungeklärter Ursache am Mittwochabend ausgebrochen und wurde erst Stunden später unter Kontrolle gebracht. Die Löscharbeiten dauerten am Morgen noch an.