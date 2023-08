Zwei Verletzte in Kiesgrube: Rettungswagen bleibt stecken

Dresden.

Zwei Männer haben sich bei einem Streit in der Wakeboard- und Skianlage Dresden-Leuben verletzt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr fanden am Montag nach einer Suche zunächst erst einen der beiden Männer in der Kiesgrube in der Pirnaer Landstraße. Er berichtete dann von einem Streit mit seinem Kontrahenten, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte. Im Rahmen der weiteren Suche fanden die Einsatzkräfte dann den zweiten Verletzten am Ufer, der kaum ansprechbar war. Die Gründe für seinen Zustand waren nach Angaben der Feuerwehr zunächst unklar.