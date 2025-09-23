Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nach einem Wohnungsbrand gibt es zwei Verletzte. (Archivbild)
Nach einem Wohnungsbrand gibt es zwei Verletzte. (Archivbild) Bild: Soeren Stache/dpa
Nach einem Wohnungsbrand gibt es zwei Verletzte. (Archivbild)
Nach einem Wohnungsbrand gibt es zwei Verletzte. (Archivbild) Bild: Soeren Stache/dpa
Sachsen
Zwei Verletzte nach Wohnungsbrand in Hoyerswerda
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Feuerwehr wird in der Nacht zu einem Mehrfamilienhaus gerufen. Dort brach ein Feuer aus. Was ist bisher bekannt?

Hoyerswerda.

Bei einem Wohnungsbrand in Hoyerswerda (Landkreis Bautzen) sind zwei Männer leicht verletzt worden. 33 Bewohner mussten das Haus in der Nacht verlassen, wie die Polizei mitteilte. Es ist demnach aktuell nicht mehr bewohnbar. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden. Das Feuer ist nun gelöscht. Der Grund für den Brand war zunächst nicht bekannt. Im Laufe des Tages soll ein Brandursachenermittler die Lage bewerten, hieß es. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
17.09.2025
2 min.
Erneut Feuer im alten Operettenhaus Dresden - Ursache unklar
Schon wieder brennt es im alten Operettenhaus (Archivbild)
Im alten Operettenhaus Dresden hat es erneut gebrannt. Die Brandursache ist noch unklar, Ermittler schließen Brandstiftung nicht aus.
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
27.09.2025
1 min.
Personen mit Schusswaffen gemeldet - Polizei sperrt Bahnhof
Der Bahnhof in Neumünster ist komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
18.09.2025
2 min.
Schwelbrand im Dach des World Trade Centers in Dresden
Die Feuerwehr rückte mit 50 Kräften aus. (Symbolbild)
Beim Dresdner World Trade Center ist Dämmmaterial in Brand geraten. Die Feuerwehr sucht noch nach der Brandstelle, Teile des Gebäudes werden evakuiert.
27.09.2025
3 min.
Trump über Gaza-Gespräche: mehr guter Wille als je zuvor
Trump blickt zuversichtlich auf die aktuellen Verhandlungen zu einem Ende des Gaza-Kriegs.
Der US-Präsident weckt - nicht zum ersten Mal - Hoffnungen auf ein mögliches Ende des Gaza-Kriegs. Nun nennt er Details zu den aktuellen Verhandlungen.
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
Mehr Artikel