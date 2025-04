Zweistellige Temperaturen zum Aprilstart in Sachsen: Können die Winterreifen runter?

Der März neigt sich dem Ende entgegen, nächste Woche startet der April. Doch was kommt dann auf uns zu? Und: Was ist mit dem Räderwechsel?

Chemnitz. Bald ist er da, der April. Doch wie wird das Wetter in Südwestsachsen? „Freie Presse“ hat nachgefragt. Klar ist schon mal, es bleibt bei einer alten Weisheit: Der April macht, was er will.

Zunächst aber noch der Blick aufs letzte März-Wochenende. Frisch wird‘s im Freistaat. Am Samstag und Sonntag prägen graue Wolken das Bild am Himmel, zudem steht uns Sprühregen ins Haus, verrät Cathleen Hickmann vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Und die Temperaturen? „Wenn wir zehn Grad schaffen, sind wir schon gut dabei“, so Hickmann. Am Sonntag schaut es nicht anders aus.

Die neue Woche beginnt dann mit Restbewölkung und letztem Tröpfeln hier und da – das lässt im Tagesverlauf nach. Dann bei Höchstwerten um die 7 Grad Celsius. In der Nacht auf Dienstag sinken die Temperaturen dann auf Werte um den Gefrierpunkt. Wichtig: Das droht in der kommenden Woche immer nachts. Wer also empfindliche Pflanzen etwa auf dem Balkon hat, sollte diese abends lieber reinholen.

Sonnenschein zum Aprilstart

Am Dienstag gibt‘s dann Hochdruckeinfluss. „Da werden wir zu Beginn hie rund da auch mal mit Nebel zu tun haben, der löst sich aber relativ schnell auf und dann haben wir viel Sonne“, verspricht Hickmann. Höchstwerte dann: 11 bis 12 Grad Celsius.

Und dieses freundliche Wetter setzt sich auch am Mittwoch und Donnerstag fort, dann steigt das Quecksilber auf 15 bzw. 17 Grad. „Man merkt dann auch: Die Sonne hat langsam Kraft“, so die DWD Expertin im Gespräch mit unserer Redaktion.

Am Freitag schlägt das Wetter dann leider etwas um: Nach einem recht sonnigen Start ziehen Wolken auf. Der Wind frischt wohl etwas auf. Es bleibt bei Temperaturen von bis zu 14 Grad aber trocken.

Erstes Aprilwochenende wird ungemütlich

Stand heute gleichen Aussagen übers erste Aprilwochenende zwar noch ein wenig dem Blick in die berühmte Glaskugel, aber: Es sieht nach derzeitigem Stand recht ungemütlich aus. „Mehr Wolken als Sonne und wieder Regen“, prognostiziert Hickmann. Und die Höchstwerte? „Um die zehn Grad, eher drunter.“

Übrigens: So mancher fragt sich angesichts von teils deutlich zweistelligen Temperaturen, ob es langsam an der Zeit wäre, die Sommerreifen aufzuziehen. Davor warnt die Meteorologin Autofahrer aber: „Lieber den April nochmal abwarten.“ Grund: Die Temperauren werden in zwei Metern Höhe gemessen, die Reifen sind aber direkt auf der Straße. „Selbst wenn es in zwei Metern Höhe Plustemperaturen hat, kann es auf der Straße nochmals frieren oder überreifen – und dann wird das gerne glatt.“

Also lieber bei der klassischen Regel bleiben: O bis O. Sprich: Oktober bis Ostern. (phy)