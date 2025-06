Zweite Neuverpflichtung für Pokalsieger MBC

Die MBC Syntainics haben den zweiten Neuzugang an Bord. Ein Flügelspieler schnuppert in der kommenden Spielzeit erstmals Profi-Luft.

Weißenfels. Basketball-Pokalsieger MBS Synstainics verhilft Marcus Forster zum Profidebüt. Die zweite Neuverpflichtung nach der Vertragsunterzeichnung von Collin Welp in der vergangenen Woche kommt von der Xavier University und spielte in der abgelaufenen Spielzeit in der Big East Conference der Collegeliga NCAA, wie der Verein mitteilte. Der 23 Jahre alte Flügelspieler erhält einen Vertrag für die kommende Saison.

"Er kann mehrere Positionen bekleiden und hat einen gut bestückten Basketball-Werkzeugkasten. Dies verschafft uns im Laufe der Saison mehrere taktische Optionen", sagte Wölfe-Headcoach Marco Ramondino.

Foster stand in der vergangenen Spielzeit in allen 34 Saisonspielen in der Startformation und erzielte durchschnittlich 7,9 Punkte, 1,3 Dreier sowie 4,8 Rebounds. In seiner bisherigen Collegekarriere kommt 1,96 Meter lange Forward in 146 Spielen auf durchschnittlich 9,5 Punkte, darunter 1,3 Dreier sowie fünf Rebounds pro Partie. (dpa)