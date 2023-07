Zweite Runde des "Insektensommers" in Sachsen startet

Leipzig.

Die Welt der Sechsbeiner entdecken: Auch in Sachsen geht die Mitmachaktion "Insektensommer" des Naturschutzbunds Deutschland (Nabu) in die zweite Runde. Von Freitag, 4. August, bis zum 13. August können Interessierte eine Stunde lang in Gärten, Parks, auf Balkons und Wiesen oder im Wald nach Insekten Ausschau halten, wie eine Sprecherin des Nabu Sachsen mitteilte. In diesem Jahr stehen besonders die blaue Holzbiene, die Mosaikjungfer, das Heupferd und die Ackerhummel im Fokus der Aktion.