Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Benjamin Sesko jubelt künftig für Manchester United
Benjamin Sesko jubelt künftig für Manchester United Bild: Jan Woitas/dpa
Benjamin Sesko jubelt künftig für Manchester United
Benjamin Sesko jubelt künftig für Manchester United Bild: Jan Woitas/dpa
Sachsen
Zweitteuerster RB-Verkauf fix: Sesko geht nach Manchester
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vollzug beim Transfer von Benjamin Sesko zu Manchester United: Der Slowene spült den Sachsen viele Millionen in die Kassen.

Leipzig.

RB Leipzig verliert Benjamin Sesko an Manchester United und kassiert dafür ordentlich. Beide Vereine gaben den Transfer des slowenischen Stürmers zu den Red Devils in die Premier League bekannt. Sesko erhält in Manchester einen langfristigen Vertrag bis 2030. 

Dafür müssen die Engländer dem Vernehmen nach 76,5 Millionen Euro Ablösegebühr plus 8,5 Millionen Euro Boni an die Sachsen überweisen. Die Summe kann sich durch vereinbarte Zusatzleistungen noch auf insgesamt 90 Millionen Euro erhöhen. "Auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben natürlich eine Rolle gespielt", sagte Leipzigs Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer

Sesko ist damit der zweitteuerste Verkauf von RB. Der 2023 für rund 24 Millionen Euro von RB Salzburg nach Leipzig gekommene Angreifer wird nur von Josko Gvardiol übertroffen. Der kroatische Abwehrspieler wurde 2023 von Manchester City für kolportierte 91,5 Millionen Euro aus Leipzig losgeeist.

Bieterwettstreit treibt Preis in die Höhe

Der bereits lange feststehende Sesko-Abgang gestaltete sich dennoch als ein zähes Unterfangen, weil neben Manchester United auch Liga-Konkurrent Newcastle United um den Musterprofi buhlte. Anders als Manchester spielt Newcastle in der kommenden Saison international, sogar in der Champions League. 

Sesko tendierte dennoch zu den Red Devils. Das Wettbieten trieb den Kaufpreis nach oben - sehr zur Freude von RB, die den besten Angreifer der verkorksten vergangenen Saison aber ohnehin nicht unter 80 Millionen Euro ziehen lassen wollten.

Sesko, den viele mit Stürmerstar Erling Haaland vergleichen, traf in seinen 64 Bundesliga-Spielen 27 Mal und leistete zu sieben Treffern die Vorarbeit. In der Champions League und im DFB-Pokal war er je sechsmal für RB erfolgreich. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
02.08.2025
2 min.
Medien: Newcastle bietet RB 80 Millionen für Stürmer Sesko
Nach dem geplatzten Wechsel zu Arsenal gibt nun Newcastle ein Angebot für Benjamin Sesko ab.
Der Wechsel von RB-Stürmer Benjamin Sesko zum FC Arsenal ist weit fortgeschritten, platzt dann aber doch. Jetzt will ihn ein anderer englischer Club haben und legt eine erste Offerte auf den Tisch.
11.08.2025
4 min.
140-Einwohner-Dorf mit zwei Gaststätten und einem Bäcker im Landkreis Zwickau: Ein Besuch in Voigtlaide
Antje von Bock hat – wie viele weitere Einwohner – ihren Vorgarten bereits für das Jubiläum „300 Jahre Voigtlaide“ geschmückt.
Der Glauchauer Ortsteil, der 300-jähriges Bestehen feiert, erfreut sich bei Ausflüglern großer Beliebtheit. Wo die Ruhe des Rümpfwaldes und die Attraktivität des Spielplatzes sogar (etwas) die Wirtschaft ankurbeln.
Holger Frenzel
07:00 Uhr
2 min.
Wurf mit Bierflasche und Faustschlag: Ausraster in der Chemnitzer City-Bahn hat Folgen
Ein Mann verletzte zwei Personen in der C11 und wurde nun vorm Amtsgericht verurteilt.
In der City-Bahn pöbelte der Angeklagte einen Fahrgast mit dunkler Hautfarbe an. Andere gingen dazwischen. Dann rastete der Angeklagte aus.
Johannes Fromm
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
07:00 Uhr
3 min.
Zweiter Südamerikaner bei Freiberger Handballern: Argentinisches Talent verstärkt die HSG
Neues Gesicht bei den HSG-Dachsen: Tomas Chiriaco.
Mit Tomas Chiriaco hat die HSG Freiberg einen weiteren Kreisspieler verpflichtet. Der 20-Jährige bringt dabei schon internationale Erfahrung mit und spricht sechs Sprachen.
Steffen Bauer
07.08.2025
2 min.
Berichte: RB und Manchester einigen sich auf Sesko-Deal
Leipzigs Spieler Benjamin Sesko wird nach einer Einigung beider Vereine wohl zu Manchester United wechseln.
Newcastle oder Manchester? Der Slowene Benjamin Sesko hatte die Qual der Wahl. Er wird wohl ins Old Trafford gehen.
Mehr Artikel