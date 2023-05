Zwickau kassiert bittere 27:28-Niederlage gegen Buxtehude

Die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau haben im Kampf um den Klassenerhalt zwei Punkte liegen gelassen. Die Schützlinge von Trainer Norman Rentsch kassierten am Samstag eine bittere 27:28 (12:13)-Heimniederlage gegen den Buxtehuder SV und haben damit weiterhin nur einen Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz. Den größten Anteil am glücklichen Erfolg der Gäste hatten die überragende Isabelle Dölle (12/3) und Charlotte Kähr (5). Für den BSV erzielten Hannele Nilsson (9) und Ema Hrvatin (6) die meisten Tore.

Nach dem knappen Rückstand zur Pause drehten die Zwickauerinnen nach dem Seitenwechsel auf und zogen durch einen 4:1-Lauf mit 16:14 (36.) in Front. Diesen Vorsprung bauten die Gastgeberinnen auf 23:20 (50. Minute) aus, brachten ihn aber auch wegen zwei vergebener Siebenmeter nicht über die Zeit.

Buxtehude hatte in der Schlussphase die besseren Nerven und ging mit 28:26 (58.) in Führung. Trotz Überzahl in den letzten zwei Minuten gelang Zwickau nur noch der Anschlusstreffer. (dpa)