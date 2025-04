Zwickau verpasst vorzeitigen Klassenverbleib

Zwickau verliert in letzter Sekunde das Playdown-Spiel gegen den Buxtehuder SV. Die entscheidende dritte Partie wird am 3. Mai in Niedersachsen angepfiffen.

Zwickau.

Die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau haben den vorzeitigen Verbleib in der Bundesliga verpasst. Nach dem 32:29-Sieg vor einer Woche beim Buxtehuder SV verloren die Schützlinge von Trainer Norman Rentsch die zweite Partie in der Serie "Best of Three" vor heimischer Kulisse mit 25:26 (14:12). Mit einem verwandelten Siebenmeter erzwang Isa Ternede (5/1) mit der Schluss-Sirene ein entscheidendes drittes Spiel, das am 3. Mai in Buxtehude stattfindet.