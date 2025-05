Zwickaus Handballerinnen bleiben erstklassig

Zwickau gewinnt das entscheidende Relegationsspiel um den Verbleib in der höchsten deutschen Handball-Spielklasse gegen Leverkusen. Nur nach der Pause wackelten die Gastgeberinnen kurzzeitig.

Zwickau. Die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau werden auch in der kommenden Saison in der Bundesliga spielen. Im entscheidenden dritten Relegationsspiel sicherten sich die Schützlinge von Trainer Norman Rentsch am Samstag durch einen 24:20 (12:11)-Erfolg gegen den TSV Bayer Leverkusen den Klassenerhalt. Kaho Nakayama (8) und Blanka Kajdon (6/2) hatten den größten Anteil am Sieg und steuerten mehr als die Hälfte der Zwickauer Tore bei.

Die Gastgeberinnen kamen gut in die Partie und lagen nach 20 Minuten auch dank ihrer starken Torfrau Barbara Victoria Gyori (elf Paraden) mit 9:5 vorn. Doch dann riss der Spielfaden beim Team aus Sachsen. Leverkusen schaffte den 10:10-Ausgleich (28.) und lag nach 34 Minuten mit 14:13 in Front. Mit vier Treffern in Serie bekamen die Zwickauerinnen die Partie und den Gegner wieder in den Griff und bauten die 17:14-Führung (39.) auf 20:16 (46.) aus. (dpa)