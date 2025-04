Zwischen "Tatort" und Theater: Nachwuchsstar startet durch

Johannes Scheidweiler spielt die Hauptrolle im "Hamlet" am Staatstheater Cottbus. Daneben hat der Nachwuchsschauspieler eine Rolle im Odenthal-"Tatort" ergattert. Welchen Ermittler mag er am liebsten?

Cottbus.

Schauspieler Johannes Scheidweiler (25, "Mit der Faust in die Welt schlagen") unterstützt seit kurzer Zeit die Ermittler im Ludwigshafener "Tatort" - und hat auch selbst Favoriten bei dem beliebten TV-Krimi. "Er ist ja jetzt leider in den Ruhestand gegangen, aber Klaus Borowski war immer einer meiner Lieblingstatorte in Kiel", sagte der Nachwuchsschauspieler der Deutschen Presse-Agentur.

Axel Milberg hatte kürzlich Abschied von seiner Rolle als kauziger Ermittler Borowski genommen. Den "Tatort" habe er immer sehr toll gefunden, auch in seiner Abgründigkeit, sagte Scheidweiler.

Premiere von "Hamlet" am Staatstheater Cottbus

Der 25-Jährige ist seit zwei Folgen im "Tatort" in Ludwigshafen zu sehen, dort gehört er zum Ermittlerteam rund um die Kommissarin Lena Odenthal (Ulrike Folkerts). Er sei mit der beliebten Krimireihe aufgewachsen, sagte Scheidweiler. "Mit meinen Eltern haben wir immer zusammen Tatort geschaut, jeden Sonntag, von daher bin ich auf jeden Fall auch Tatort-affin."

Der 25-Jährige spielt die Hauptrolle im Stück "Hamlet" am Staatstheater Cottbus. Bild: Frank Hammerschmidt/dpa Der 25-Jährige spielt die Hauptrolle im Stück "Hamlet" am Staatstheater Cottbus. Bild: Frank Hammerschmidt/dpa

Neben seiner TV- und Filmprojekte ist der Schauspieler am Theater aktiv. Am Samstagabend war die Premiere des Stücks "Hamlet" am Staatstheater Cottbus geplant. Dort ist Scheidweiler, der aus dem sächsischen Radebeul kommt, in der titelgebenden Hauptrolle zu sehen. Regisseur Armin Petras legt Shakespeares Geschichte auf die Folie der deutschen Wendejahre.

"Normalerweise bin ich immer erst am Premierentag richtig aufgeregt. Jetzt bin ich es schon die ganze Woche, aber ich freue mich sehr drauf und finde, das ist eine tolle Herausforderung. Es macht wahnsinnig Spaß, in dieser Antiposition von Hamlet zu spielen."

Scheidweiler will die Freiberuflichkeit wagen

Der Schauspieler ist seit 2021 fest engagiert am Staatstheater in Cottbus und will sich nach dieser Spielzeit in die Freiberuflichkeit wagen. Die Zeit an dem Haus sei großartig gewesen.

"Ich glaube, jetzt nach vier Jahren ist einfach der Punkt erreicht, an dem ich wieder flexibel sein, neue Orte, neue Theater kennenlernen möchte, mit neuen Leuten arbeiten möchte. Und das geht vor allem in der Freiberuflichkeit." Am 10. April soll die Komödie "Another German Tank Story" mit Scheidweiler in die Kinos kommen. (dpa)