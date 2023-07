Zwölf Menschen bei Brand verletzt

Dresden.

Beim Brand einer Erdgeschosswohnung in Dresden sind zwölf Menschen verletzt worden. Der Grund der Verletzungen waren hauptsächlich eingeatmete Schadgase, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte. Bei dem Brand am Montagabend kam es demnach zu einer starken Rauchentwicklung. Die Feuerwehr holte die Menschen mit einer Drehleiter oder mit Brandfluchthauben aus dem Haus. Die Verletzten wurden notärztlich erstversorgt und kamen in Krankenhäuser. Die Ursache für den Brand ist bisher unklar.