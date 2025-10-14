Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Xaver Schlager (l) und Timo Werner bereiten sich auf das Spiel gegen den Hamburger SV vor.
Xaver Schlager (l) und Timo Werner bereiten sich auf das Spiel gegen den Hamburger SV vor. Bild: Jan Woitas/dpa
Sachsen
Zwölf Profis beim Training von RB Leipzig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwölf Nationalspieler von RB Leipzig befinden sich auf Reisen. Dafür erhalten sechs Nachwuchskräfte die Chancen, mit der ersten Mannschaft zu trainieren.

Leipzig.

Lediglich zwölf Fußball-Profis hat Trainer Ole Werner von RB Leipzig am Dienstag im Mannschaftstraining begrüßen können. Da ein Dutzend Spieler mit ihren jeweiligen Nationalmannschaften auf Reisen sind, wurde der Vorbereitungsauftakt für das Heimspiel gegen den Hamburger SV am Samstag (15.30 Uhr/Sky und Dazn) mit sechs Nachwuchsleuten aus der eigenen U19-Jugend aufgefüllt, wie der Verein mitteilte.

Wiedersehen mit Poulsen in der Schwebe

Trainer Werner bereitete besonders die Torhüter Peter Gulacsi und Leopold Zingerle sowie die Abwehrspieler Chad Bitshiabu, Lukas Klostermann und Castello Jr. auf das Wiedersehen mit dem langjährigen RB-Spieler Yussuf Poulsen vor. 

Ob der Stürmer, der im Sommer von Leipzig zum Bundesliga-Aufsteiger gewechselt war, in Leipzig spielen kann, ist noch unklar. Bisher hat der dänische Nationalspieler erst 50 Bundesligaminuten für den HSV absolviert.

Für das Mittelfeld und den Angriff standen in Johan Bakayoko, Tidiam Gomis, Kevin Kampl, Andrija Maksimovic sowie Xaver Schlager, Rômulo und Timo Werner sieben Profis zur Verfügung. Im Aufbautraining befinden sich weiterhin die defensiven Kosta Nedeljkovic, Max Finkgräfe und Benjamin Henrichs. (dpa)

