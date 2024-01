Streik begonnen - große Einschränkungen im Bahnverkehr

Verwaiste Bahnhöfe, genervte Fahrgäste: Der vierte und längste Streik der GDL hat begonnen. Seit dem Morgen müssen Kundinnen und Kunden der Bahn damit klarkommen, dass kaum ein Zug fährt.

Berlin.

Der Lokführerstreik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) bei der Deutschen Bahn ist angelaufen. Der Ausstand begann am Abend um 18.00 Uhr im Güterverkehr, in der Nacht um 2.00 Uhr weitete die GDL ihn dann auf den Personenverkehr aus. Das bestätigte die Bahn am frühen Morgen. Bis Montagabend um 18.00 Uhr soll der Arbeitskampf andauern. Fahrgäste müssen sich in den nächsten Tagen also mit erheblichen Einschränkungen im Fern- und Regionalverkehr arrangieren.