Trump: Freue mich sehr auf Treffen mit Xi

Trump äußert sich vor einem Treffen mit Xi vorfreudig. (Archivbild) Bild: Susan Walsh/AP/dpa
Trump äußert sich vor einem Treffen mit Xi vorfreudig. (Archivbild) Bild: Susan Walsh/AP/dpa
Trump äußert sich vor einem Treffen mit Xi vorfreudig. (Archivbild)
Trump äußert sich vor einem Treffen mit Xi vorfreudig. (Archivbild) Bild: Susan Walsh/AP/dpa
Erstmals seit 2019 treffen sich Trump und Xi wieder persönlich. Kurz vor diesem Höhepunkt seiner Asien-Reise äußert sich der US-Präsident noch einmal.

Busan.

Wenige Stunden vor seinem Treffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping im südkoreanischen Busan hat sich US-Präsident Donald Trump vorfreudig geäußert. "Ich freue mich sehr auf mein Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi", schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social.

Bei der Zusammenkunft der Staatsoberhäupter der beiden größten Volkswirtschaften wird mit Spannung erwartet, ob es zu einem Durchbruch im laufenden Handels- und Zollstreit kommt. Trump hatte mehrmals in Aussicht gestellt, einen Deal mit China erreichen zu können.

Es ist das erste Treffen von ihm und Xi seit 2019. Damals hatte Trump als US-Präsident in seiner ersten Amtszeit Xi im japanischen Osaka während des G20-Gipfels getroffen. (dpa)

