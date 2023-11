US-Notenbank entscheidet über Leitzins - Zinspause erwartet

Die US-Notenbank schraubte die Zinsen auf den höchsten Stand in 22 Jahren hoch, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Die Wirtschaft boomt trotzdem. Wie entscheidet die Fed heute?

Washington. Die US-Notenbank Federal Reserve wird heute ihre Entscheidung zum weiteren Kurs der Geldpolitik bekanntgeben. Analysten gehen davon aus, dass die Notenbank der größten Volkswirtschaft der Welt den Leitzins zum zweiten Mal in Folge unverändert lassen wird.

Damit bliebe er in einer Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent - und damit auf dem höchsten Stand in 22 Jahren. Die Federal Reserve (Fed) hatte den Leitzins innerhalb von 16 Monaten elf Mal angehoben. Sie legte dann im September aber eine Pause ein - so wie zuvor schon im Juni. Es wäre zum ersten Mal seit Anfang vergangenen Jahres, dass die Fed den Leitzins bei zwei Entscheidungen nacheinander unverändert ließe.

Die Federal Reserve wägt bei ihrer Entscheidung zwischen dem Inflationsrisiko und der Gefahr einer zu starken Abkühlung der Konjunktur ab. Höhere Zinsen bremsen den Preisanstieg - aber auch die Verbraucher-Ausgaben, die die tragende Säule der US-Wirtschaft sind. Denn damit wird es unter anderem teurer, Häuser oder Autos auf Kredit zu kaufen.

Inflation kühlt sich ab

Seit März 2022 hob die Fed ihren Leitzins im Kampf gegen den hohen Anstieg der Verbraucherpreise um mehr als fünf Prozentpunkte an. Die rasante Inflation war unter anderem vom Anstieg der Energiepreise nach dem russischen Angriff auf die Ukraine ausgelöst worden.

Jüngste Wirtschaftsdaten zeigten, dass die Inflation zwar weiter höher als von der Fed angepeilt ist, sich aber abkühlt - und das Wirtschaftswachstum zugleich hoch ist. Ungeachtet der hohen Zinsen stieg das Bruttoinlandsprodukt im Sommer im Vergleich zum Vorquartal auf das Jahr hochgerechnet um 4,9 Prozent. Das war das stärkste Wachstum der weltgrößten Volkswirtschaft seit sieben Quartalen. Volkswirte hatten im Schnitt nur ein Wachstum um 4,5 Prozent erwartet.

Der Boom der US-Wirtschaft birgt das Risiko, dass die Inflation wieder Fahrt aufnehmen könnte. Die Frage für die Zukunft ist nun, ob die Fed später weitere Zinsanhebungen für notwendig halten könnte. Andererseits stiegen zuletzt wieder die Ausfälle bei der Bedienung von Krediten und in Umfragen sprachen mehr Verbraucher von enger werdenden Finanzen. Das könnte darauf hinweisen, dass die Konsumenten-Ausgaben sich möglicherweise auch ohne weitere Zinserhöhungen abkühlen. (dpa)