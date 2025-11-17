Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Israels Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir fordert unter anderem die Verhaftung des palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas, sollten die UN Pläne für die Gründung eines palästinensischen Staats vorantreiben. (Archivbild)
Israels Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir fordert unter anderem die Verhaftung des palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas, sollten die UN Pläne für die Gründung eines palästinensischen Staats vorantreiben. (Archivbild) Bild: Ohad Zwigenberg/AP Pool/dpa
Israels Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir fordert unter anderem die Verhaftung des palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas, sollten die UN Pläne für die Gründung eines palästinensischen Staats vorantreiben. (Archivbild)
Israels Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir fordert unter anderem die Verhaftung des palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas, sollten die UN Pläne für die Gründung eines palästinensischen Staats vorantreiben. (Archivbild) Bild: Ohad Zwigenberg/AP Pool/dpa
Welt
Abbas festnehmen? Ben-Gvir droht Palästinensern
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Israels rechtsextremer Polizeiminister Ben-Gvir gilt als Scharfmacher. Nun stellt eine UN-Resolution einen "Weg zur palästinensischen Selbstbestimmung und Staatlichkeit" in Aussicht. Das ärgert ihn.

Tel Aviv.

Israels rechtsextremer Polizeiminister Itamar Ben-Gvir hat der Führung der palästinensischen Autonomiebehörde (PA) vor Nahost-Beratungen des UN-Sicherheitsrats Medienberichten zufolge heftig gedroht. Sollten die Vereinten Nationen Pläne für die Gründung eines palästinensischen Staats vorantreiben, müsse Israel den palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas festnehmen und hochrangige Vertreter der PA töten, forderte er nach Angaben der Nachrichtenseite "ynet" sowie der Zeitung "Times of Israel". "ynet" zufolge richtete er seine Forderung an Ministerpräsident Benjamin Netanjahu.

Der UN-Sicherheitsrat berät heute über die Lage im Nahen Osten. Erwartet wird, dass es dabei auch um eine Resolution der US-Regierung zur Absicherung des Plans zur Beendigung des Gaza-Kriegs geht. Darin heißt es, sobald unter anderem die im Westjordanland herrschende PA ein Reformprogramm gewissenhaft umgesetzt habe, könnten die Voraussetzungen für "einen glaubwürdigen Weg zur palästinensischen Selbstbestimmung und Staatlichkeit" gegeben sein. 

Formulierung in der US-Resolution sorgt für Ärger in Israel 

In Israel sorgt die Formulierung für Ärger, obwohl der von den USA Anfang Oktober vorgelegte US-Friedensplan, dem Israel zugestimmt hat, einen ähnlich lautenden Passus enthält. Laut der israelischen Zeitung "Haaretz" wurde die Formulierung in der UN-Resolution nach Verhandlungen hinzugefügt, um die Zustimmung etwa der arabischen Staaten zu sichern. Unter anderem Ägypten, Katar und Saudi-Arabien stellten sich öffentlich hinter die Resolution.

Ben-Gvir wirft der von Abbas geleiteten PA vor, Terrorismus zu fördern und zu finanzieren. Im Vergleich zur islamistischen Hamas gelten Abbas und die ebenfalls von ihm geführte Fatah-Bewegung allerdings als deutlich gemäßigter. 

Abbas möchte an der künftigen Regierung im Gazastreifen beteiligt sein. Israel ist vehement dagegen. Auch eine Zweistaatenlösung lehnt die israelische Regierung mit der Begründung ab, ein palästinensischer Staat gefährde Israel Existenz. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
18:28 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 17.11.2025
 12 Bilder
Eine Frage der Kopfbedeckung
17.11.2025
2 min.
Netanjahu: Gewalttätige Siedler sind Minderheit
Netanjahu will gegen gewalttätige israelische Siedler im Westjordanland vorgehen. (Archivbild)
Israels Regierungschef reagiert auf neue Gewalt im Westjordanland. Dort gab es zuletzt wieder Angriffe radikaler Siedler auf Palästinenser.
15:20 Uhr
5 min.
Panne: Weihnachtsbaum im Erzgebirge endet als Feuerholz – doch es gibt ein kleines Happy End
 8 Bilder
Zu Beginn war alles gut: der Baum für den Altmarkt in Aue schwebt auf den Tieflader.
Eigentlich war in Aue alles vorbereitet, der Weihnachtbaum stand zum Fällen bereit. Doch dann kam es zu einer Schrecksekunde. Was am Montagmorgen schiefgelaufen ist und warum es am Nachmittag so etwas wie ein kleines Happy End gab.
Heike Mann
18:14 Uhr
2 min.
Auch Vater von deutscher Familie stirbt in Istanbul
Die Ermittlungen über die Ursache für die Todesfälle halten an.
Der Istanbul-Urlaub einer Familie aus Deutschland endet in der Katastrophe. Vater, Mutter und beide Kinder sterben nach einem Sightseeing-Tag. Es gibt mehrere Festnahmen.
28.10.2025
4 min.
Hamas übergibt Überreste falscher Leiche - Wut in Israel
Im Rahmen einer ersten Phase des von den USA vorangetriebenen Friedensplans muss die Hamas insgesamt 28 Leichen herausgeben. (Archivbild)
Es ist nicht das erste Mal, dass die Hamas mit einer Leichen-Übergabe Entsetzen in Israel auslöst. Die Familie eines bereits 2023 tot geborgenen Israelis muss dessen Grab nun zum dritten Mal öffnen.
14:41 Uhr
4 min.
Polizeieinsatz im Vogtland: War der Absturz eines Flugobjektes nur ein Kondensstreifen am Himmel?
Handelt es sich hier um einen Kondensstreifen, dessen vorderer Teil von der untergehenden Sonne angestrahlt wird? Der Vorgang hatte am Sonntag einen großen Polizeieinsatz im Vogtland ausgelöst.
Einsatzkräfte waren am Sonntag ins Obere Vogtland ausgerückt. Zeugen hatten einen Vorgang beobachtet, der auf ein Flugzeugunglück hindeutete. Vielleicht aber ist der Fall harmloser als gedacht.
Swen Uhlig und Florian Wißgott
Mehr Artikel