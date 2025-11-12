Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Transportflugzeug abgestürzt (Symbolbild)
Bild: Jens Büttner/Zentralbild/dpa
Welt
Absturz von türkischem Militärflugzeug - 20 Insassen tot
Ein Frachtflugzeug startet von Aserbaidschan und stürzt auf dem Weg in die Türkei ab. Rettungsteams können türkischen Angaben zufolge keinen der Insassen lebend bergen.

Ankara.

Bei dem Absturz eines türkischen Militärflugzeugs in der Grenzregion zwischen Georgien und Aserbaidschan ist nach türkischen Angaben die gesamte Besatzung ums Leben gekommen. Das Verteidigungsministerium veröffentlichte am Morgen Bilder der verstorbenen 20 Militärangehörigen auf der Plattform X. Die Absturzursache ist laut der Nachrichtenagentur Anadolu noch nicht geklärt.

Der georgische Innenminister Geka Geladse sagte georgischen Medien, dass inzwischen 18 Tote gefunden worden seien. Man stehe mit der Türkei im Austausch und habe auch eine Ermittlungsgruppe mit türkischen Vertretern eingerichtet. 

Bei der Maschine handelte es sich nach türkischen Angaben um ein Transportflugzeug des Typs C130. Der Flieger sei in Aserbaidschan mit Ziel Türkei gestartet. In den sozialen Medien kursierten Bilder, die den Vorfall zeigen sollen. Zu sehen ist, wie ein Flugzeug mit hoher Geschwindigkeit senkrecht zu Boden stürzte. Die Aufnahmen können nicht verifiziert werden. Georgische und türkische Such- und Rettungsteams waren in die Region entsandt worden, so Anadolu.

Das georgische Innenministerium teilte der russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge mit, das Flugzeug sei in einem georgischen Bezirk etwa fünf Kilometer von der Grenze entfernt abgestürzt. Der Absturz werde auf Verstoß gegen die Sicherheits- oder Betriebsvorschriften des Luftverkehrs hin untersucht. (dpa)

