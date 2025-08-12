Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Korrespondent des arabischen Senders Al-Dschasira, Anas al-Scharif, wurde zusammen mit anderen Journalisten getötet. (Archivbild)
Bild: Uncredited/AL JAZEERA via AP/dpa
Der Korrespondent des arabischen Senders Al-Dschasira, Anas al-Scharif, wurde zusammen mit anderen Journalisten getötet. (Archivbild)
Der Korrespondent des arabischen Senders Al-Dschasira, Anas al-Scharif, wurde zusammen mit anderen Journalisten getötet. (Archivbild) Bild: Uncredited/AL JAZEERA via AP/dpa
Welt
Al-Dschasira korrigiert Zahl in Gaza getöteter Mitarbeiter
Der arabische TV-Kanal Al-Dschasira hatte zunächst den Tod von fünf Mitarbeitern gemeldet, einschließlich des Korrespondenten Anas al-Scharif. Nun nennt der Sender eine neue Zahl.

Gaza.

Der arabische TV-Sender Al-Dschasira hat die Zahl seiner bei einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen getöteten Mitarbeiter nach unten korrigiert. Außer dem Korrespondenten Anas al-Scharif seien drei seiner Kollegen bei einem gezielten Angriff auf ein Zelt für Journalisten in der Stadt Gaza im Norden des Gazastreifens ums Leben gekommen, teilte der Sender mit. Zuvor hatte Al-Dschasira von fünf getöteten Mitarbeitern gesprochen. Laut der Organisation Reporter ohne Grenze starben insgesamt sechs Journalisten.

Israels Militär hatte den Tod al-Scharifs bestätigt. Der 28-Jährige habe sich als Al-Dschasira-Journalist ausgegeben, er habe aber eine Terrorzelle der islamistischen Hamas angeführt, erklärte die Armee. Sie berief sich auf angebliche Informationen der Geheimdienste und im Gazastreifen gefundene Dokumente, die dessen militärische Zugehörigkeit zur Hamas belegen sollen. Zu den anderen fünf Opfern des Angriffs äußerte sich das israelische Militär nicht. 

Auch 48 Stunden nach dem Luftangriff gebe es weiterhin keine Erklärung der Armee, warum sie al-Scharif ins Visier nahm, als er gerade mit fünf anderen Journalisten zusammen war, berichtete die israelische Zeitung "Times of Israel". Der Angriff auf die Journalisten wurde international kritisiert. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
