Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Treffen soll trotzdem durchaus positiv verlaufen sein. (Archivfoto)
Das Treffen soll trotzdem durchaus positiv verlaufen sein. (Archivfoto) Bild: Suzanne Plunkett/Pool REUTERS/AP/dpa
Vance und Lammy finden trotz unterschiedlicher politischer Ausrichtungen etliche Gemeinsamkeiten. (Archivfoto)
Vance und Lammy finden trotz unterschiedlicher politischer Ausrichtungen etliche Gemeinsamkeiten. (Archivfoto) Bild: Suzanne Plunkett/Pool REUTERS/AP/dpa
Der britische Außenminister hatte keinen gültigen Angelschein, als er mit JD Vance für Fotos posierte. (Archivfoto)
Der britische Außenminister hatte keinen gültigen Angelschein, als er mit JD Vance für Fotos posierte. (Archivfoto) Bild: Suzanne Plunkett/Reuters Pool/AP/dpa
Das Treffen soll trotzdem durchaus positiv verlaufen sein. (Archivfoto)
Das Treffen soll trotzdem durchaus positiv verlaufen sein. (Archivfoto) Bild: Suzanne Plunkett/Pool REUTERS/AP/dpa
Vance und Lammy finden trotz unterschiedlicher politischer Ausrichtungen etliche Gemeinsamkeiten. (Archivfoto)
Vance und Lammy finden trotz unterschiedlicher politischer Ausrichtungen etliche Gemeinsamkeiten. (Archivfoto) Bild: Suzanne Plunkett/Pool REUTERS/AP/dpa
Der britische Außenminister hatte keinen gültigen Angelschein, als er mit JD Vance für Fotos posierte. (Archivfoto)
Der britische Außenminister hatte keinen gültigen Angelschein, als er mit JD Vance für Fotos posierte. (Archivfoto) Bild: Suzanne Plunkett/Reuters Pool/AP/dpa
Welt
Angeln mit JD Vance ohne Schein: Lammy zeigt sich selbst an
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Chemie stimmt. Das war die Botschaft, als sich der britische Außenminister David Lammy mit US-Vizepräsident JD Vance beim Angeln ablichten ließ. Doch nicht nur an der Schnur war ein Haken.

London.

Es war ein Sinnbild der transatlantischen Freundschaft trotz politischer Differenzen: Als der britische Außenminister David Lammy in der vergangenen Woche den US-Vizepräsidenten JD Vance auf seinem Landsitz Chevening House in der Grafschaft Kent empfing, ließen sich die beiden Männer beim gemeinsamen Angeln ablichten. 

So weit, so gut, doch Lammy hatte keinen Angelschein, wie sich nun herausstellt. "Der Außenminister hat an die Umweltbehörde geschrieben wegen eines administrativen Versäumnisses, das zur Folge hatte, dass für das Angeln an einem privaten See im Rahmen einer diplomatischen Veranstaltung in Chevening House in der vergangenen Woche nicht die erforderlichen Lizenzen eingeholt worden waren", teilte das Außenministerium umständlich mit. 

In Großbritannien sind für Angler ab einem Alter von 13 Jahren Angelscheine Pflicht. Lammy habe die Lizenz umgehend erworben, als er von dem Versäumnis erfahren habe, hieß es in der Mitteilung weiter. 

"Not Welcome Party" für JD Vance

Ob Lammy mit einem Bußgeld rechnen muss, und ob es eine Rolle spielt, dass er kein Anglerglück hatte und bei ihm nichts anbiss, wie Vance genüsslich verkündet hatte, war zunächst unklar. Ein Sprecher der Umweltbehörde sagte der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge, soweit man wisse, seien die erforderlichen Lizenzen inzwischen erworben worden.

Der Stellvertreter von US-Präsident Donald Trump verbringt derzeit seinen Familienurlaub in der englischen Landschaft Cotswolds, die für ihre malerischen Dörfer bekannt ist. Das gefällt nicht allen. Bei einer Protestveranstaltung machten Bewohner der Cotswolds ihrem Unmut über den Besuch aus Übersee Luft. Mit Slogans wie "Geh nach Hause!" und "JD Vance schäm' dich!" feierten etwa Hundert Menschen in dem Ort Charlbury eine "Not Welcome Party", wie der "Guardian" berichtete. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
06.08.2025
2 min.
Trump sieht Vizepräsident JD Vance als möglichen Nachfolger
US-Präsident Donald Trump bezeichnet eine Kandidatur seines Vize JD Vance bei der kommenden Präsidentschaftswahl als "höchstwahrscheinlich". (Archivbild)
Könnte JD Vance bei der Präsidentschaftswahl 2028 Trumps Nachfolger werden? Der US-Präsident bezeichnet ihn als aktuellen Favoriten. Selbst werde er "wahrscheinlich nicht" wieder kandidieren.
11.08.2025
6 min.
EU-Sondertreffen zu Ukraine - Debatte um Gebietsabtretungen
Nur zwei Präsidenten beim Gipfel in Alaska - oder doch alle drei? (Archivbild)
US-Präsident Trump will mit Kremlchef Putin über ein Ende des Kriegs in der Ukraine verhandeln. Die EU-Außenminister wollen vorher nächste Schritte planen. Kiew warnt vor neuen Nebelkerzen Moskaus.
08:52 Uhr
1 min.
Unfall auf der B 175 in Remse: Traktor kracht auf Auto
Auffahrunfall auf der B 175 in Remse am Freitagabend: Ein Traktor kollidierte mit einem Auto.
Zwei Frauen ziehen sich leichte Verletzungen vor. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.500 Euro. Was war der Grund für den Crash.
Holger Frenzel
14.08.2025
4 min.
Verkehrskontrolle am VW-Werk in Zwickau: Wie Lastwagen automatisch gescannt werden
Patrick Lange sitzt in einem Fahrzeug des Bundesamtes, das wie ein Büro eingerichtet ist.
Einige Trucker mussten am Donnerstag auf der B 93 eine Zwangspause einlegen. Moderne Technik hilft den Prüfern, Gesetzesverstöße schnell zu erkennen.
Johannes Pöhlandt
15.08.2025
1 min.
FC Erzgebirge verliert Testspiel bei Chemie Leipzig
Nicht zufrieden nach der Test-Niederlage in Leutzsch. FCE-Trainer Jens Härtel.
Das hat Trainer Jens Härtel nicht gefallen: Durch zwei frühe Gegentore unterliegen die Auer ohne eigenen Treffer gegen den Fußball-Regionalligisten.
FP
09:01 Uhr
1 min.
„Tettau tanzt“: 970 Besucher feiern in einem kleinen Dorf den Start ins Wochenende
Party-Alarm: 970 Besucher waren in der Nacht von Freitag zu Samstag bei „Tettau tanzt“.
Trotz des Stadtfestes in Zwickau zieht es auch viele junge Leute auf eine Dorf-Party. Welches Fazit die Macher von „Tettau tanzt“ ziehen.
Holger Frenzel
Mehr Artikel