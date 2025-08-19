Arabischer und israelischer Druck auf Hamas zeigt Wirkung

Die palästinensische Terrorgruppe gibt bisherige Positionen auf und stimmt einer neuen Waffenruhe in Gaza zu.

Mit dem Beginn einer neuen Waffenruhe in Gaza müsse das Ende des Krieges ausgerufen werden – noch vor wenigen Wochen bestand die Hamas in den Verhandlungen mit den arabischen Vermittlern Ägypten und Katar sowie mit Israel und den USA auf diese Forderung. Nun erklärte sich die Terrorgruppe mit einem arabischen Vorschlag einverstanden, in dem...