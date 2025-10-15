Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bewaffneter Hamas-Mann bei Abholung der Särge im Gazastreifen.
Bewaffneter Hamas-Mann bei Abholung der Särge im Gazastreifen. Bild: Yousef Al Zanoun/AP/dpa
Bewaffneter Hamas-Mann bei Abholung der Särge im Gazastreifen.
Bewaffneter Hamas-Mann bei Abholung der Särge im Gazastreifen. Bild: Yousef Al Zanoun/AP/dpa
Welt
Armee: Eine der übergebenen Leichen war keine Geisel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Statt einer toten Geisel übergibt die Hamas offenbar eine andere Leiche. Was die genetische Untersuchung in Tel Aviv ans Licht bringt – und wie viele Geiseln noch vermisst werden.

Tel Aviv/Gaza.

Eine der von der Hamas übergebenen Leichen stammt nach Angaben der israelischen Armee nicht von einer Geisel. Eine genetische Untersuchung im forensischen Institut in Tel Aviv habe ergeben, dass es sich bei der vierten am Dienstagabend übermittelte Leiche um keine der weiterhin vermissten getöteten Geiseln handele. In Medienberichten wird davon ausgegangen, dass es sich um die Leiche eines Palästinensers handeln könnte. "Die Hamas ist verpflichtet, alle notwendigen Anstrengungen zu machen, um die verstorbenen Geiseln zurückzuführen", hieß es in der Mitteilung. Damit verbleiben noch 21 getötete Geiseln im Gazastreifen. 

Im Februar hatte die Hamas bereits anstelle der Leiche der Geisel Schiri Bibas den Leichnam einer Palästinenserin übergeben. Die Terrororganisation räumte später einen möglichen Irrtum ein. Die Vertauschung - ob wissentlich oder versehentlich - löste in Israel große Empörung aus (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
15.10.2025
2 min.
Hamas übergibt zwei weitere Leichen von Geiseln
Die Hamas händigte die sterblichen Überreste zweier weiterer getöteter Geiseln an das Rote Kreuz aus. (Archivbild)
19 Tote bleiben nach der Übergabe noch im Gazastreifen. Die Islamisten behaupten, keinen Zugang zu ihnen zu haben. Israel wird sich damit nicht abfinden wollen.
14:40 Uhr
2 min.
Chemnitz: Eins-Stadion an der Gellertstraße bekommt PV-Anlagen auf das Dach
Bald wird über den Köpfen der Fans Strom erzeugt.
Strom vom Stadiondach in Chemnitz: 1620 Solarmodule versorgen bald öffentliche Einrichtungen. Die Baukosten trägt der Freistaat.
Erik Anke
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Lutz Reinhold erkrankt an aggressiver Krebsform - und gibt sich kämpferisch
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
Von Christoph Ulrich
2 min.
14:36 Uhr
2 min.
Ein Abgang bei Porsche, der Volkswagen wieder auf Erfolgskurs bringen kann
Meinung
Redakteur
Soll sich auf den Vorstandsvorsitz bei Volkswagen konzentrieren: Oliver Blume.
Oliver Blume gibt den Chefposten bei Porsche ab. Jetzt heißt es für ihn wohl: Volkswagen pur. Welche Aufgaben er jetzt angehen muss.
Christoph Ulrich
15.10.2025
4 min.
Trump zeigt Verständnis für mutmaßliche Hamas-Hinrichtungen
US-Präsident Trump zeigt ein gewisses Verständnis dafür, dass die Hamas im Gazastreifen Gegner hinrichtet. (Archivbild)
Videos sollen zeigen, wie Hamas-Mitglieder brutal mit Rivalen abrechnen. In Ramallah spricht man von "abscheulichen Verbrechen". Israel sieht aus anderen Gründen einen Verstoß gegen die Waffenruhe.
Mehr Artikel