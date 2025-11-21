Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Admiral Kevin Lunday (r.), amtierender Kommandant der Kristi Noem unterstehenden US-Küstenwache, widersprach dem Medienbericht. (Archivbild)
Admiral Kevin Lunday (r.), amtierender Kommandant der Kristi Noem unterstehenden US-Küstenwache, widersprach dem Medienbericht. (Archivbild) Bild: Petty Officer 1st Class Brandon/U.S. Coast Guard/AP/dpa
Die US-Küstenwache untersteht dem Heimatschutzministerium unter Führung von Kristi Noem. (Archivbild)
Die US-Küstenwache untersteht dem Heimatschutzministerium unter Führung von Kristi Noem. (Archivbild) Bild: Alex Brandon/AP/dpa
Admiral Kevin Lunday (r.), amtierender Kommandant der Kristi Noem unterstehenden US-Küstenwache, widersprach dem Medienbericht. (Archivbild)
Admiral Kevin Lunday (r.), amtierender Kommandant der Kristi Noem unterstehenden US-Küstenwache, widersprach dem Medienbericht. (Archivbild) Bild: Petty Officer 1st Class Brandon/U.S. Coast Guard/AP/dpa
Die US-Küstenwache untersteht dem Heimatschutzministerium unter Führung von Kristi Noem. (Archivbild)
Die US-Küstenwache untersteht dem Heimatschutzministerium unter Führung von Kristi Noem. (Archivbild) Bild: Alex Brandon/AP/dpa
Welt
Aufregung um Hakenkreuz-Einstufung bei US-Küstenwache
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Klares Hasssymbol oder nur "potenziell spaltend"? Eine geplante Änderung im Richtlinienwerk der US-Küstenwache löst Empörung aus. Die dem Heimatschutzministerium unterstellte Behörde rudert zurück.

Washington.

Medienberichte, denen zufolge die US-Küstenwache plant, Hakenkreuze künftig nicht mehr als Hasssymbole anzusehen, haben in den USA für Empörung gesorgt. Die "Washington Post" berichtete, dass ein neues Richtlinienwerk für das Personal der US-Küstenwache Änderungen bei der Einstufung bestimmter Symbole enthalte. Das Hakenkreuz oder auch die Schlinge - ein Zeichen für die einstigen Lynchmorde in den USA - würden darin lediglich als "potenziell spaltend" bezeichnet. Das Dokument sei Mitte November veröffentlicht worden und solle ab dem 15. Dezember gelten.

Der amtierende Kommandant der Küstenwache, Admiral Kevin Lunday, widersprach nun klar: Symbole oder Flaggen mit dem Hakenkreuz seien als spaltende Symbole oder Hasssymbole verboten. Die Formulierung "potenziell spaltend" ist in dem von ihm unterzeichneten Memorandum vom Donnerstag (Ortszeit) nicht enthalten.

Hakenkreuz als klares Hasszeichen

Der "Washington Post"-Bericht hatte Empörung in der Politik hervorgerufen. "Das Hakenkreuz ist eines der deutlichsten Symbole des Hasses in der gesamten Menschheit", sagte etwa die von einem Reporter dazu befragte demokratische Kongressabgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez. Eine Streichung der Kennzeichnung als Hasssymbol deute "auf eine mögliche Zusammenarbeit mit eben diesen Elementen hin", so Ocasio-Cortez weiter.

Die US-Küstenwache untersteht dem Heimatschutzministerium unter Führung von Kristi Noem. Nevadas demokratische Senatorin Jacky Rosen rief die Regierung von Präsident Donald Trump auf, die Änderungen rückgängig zu machen, bevor sie in Kraft treten. "In einer Zeit, in der der Antisemitismus in den USA und weltweit zunimmt, senden gelockerte Maßnahmen zur Bekämpfung von Hassverbrechen nicht nur das falsche Signal an die Männer und Frauen unserer Küstenwache, sondern gefährden auch ihre Sicherheit", sagte Rosen der "Washington Post".

Die Sprecherin der US-Küstenwache, Jennifer Plozai, erklärte auf Nachfrage der Zeitung zunächst, man sei mit deren Berichterstattung nicht einverstanden, beabsichtige aber, sich die Änderungen der Richtlinie anzuschauen. "Wir werden die Sprache überprüfen." 

Küstenwache: Symbole immer noch verboten

Kommandant Lunday hatte zunächst in einer Stellungnahme auf X die Behauptung, dass die Küstenwache Hakenkreuze, Schlingen oder andere extremistische Zeichen nicht länger als verbotene Symbole einstufe, als "kategorisch falsch" zurückgewiesen. Er versicherte der "Washington Post", dass jede Zurschaustellung, Verwendung oder Förderung solcher verbotenen Symbole bei der Küstenwache weiter gründlich untersucht und streng bestraft werde.

Das Hakenkreuz war das offizielle Symbol des Nationalsozialismus, 1935 wurde es zum Symbol des NS-Staats. In Deutschland ist das Verwenden und Zeigen des Hakenkreuzes grundsätzlich strafbar. 

Auch die Konföderiertenflagge, die Kritikern zufolge die einstigen Sklavenhalter der US-Südstaaten verherrlicht, wird laut den neuen Richtlinien nur noch als "spaltend" bewertet. Lundays Memorandum zufolge ist sie nicht komplett verboten, darf aber nicht öffentlich sichtbar gezeigt werden. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13:13 Uhr
4 min.
Analyse: Edeka, Lidl & Co. zu mächtig - schlecht für Kunden
Bei Supermärkten und Discounter mussten Verbraucher in den vergangenen Jahren immer tiefer in die Tasche greifen.
Die Monopolkommission warnt: Steigende Lebensmittelpreise nutzen vor allem Handel und Herstellern, Landwirten jedoch kaum. Branchenverbände zeigen sich über die Äußerungen verwundert.
von Christian Rothenberg, dpa
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
07.11.2025
2 min.
Angriff auf Venezuela? US-Senat lehnt Kongress-Mitsprache ab
Das US-Parlament muss Einsätzen gegen Venezuela nach der Entscheidung im Senat nicht erst zustimmen. (Archivbild)
Der US-Senat stimmt mit Mehrheit gegen ein Gesetz, das Militäraktionen gegen Venezuela an die Zustimmung des Kongresses gebunden hätte. Was sind die Hintergründe?
13:12 Uhr
1 min.
Olaf Scholz: Langer Verzicht auf LNG-Terminals war Fehler
Ex-Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich nach eigenen Worten schon frühzeitig für LNG-Terminals an der deutschen Küste stark gemacht.
Die jahrelange Abhängigkeit Deutschlands von russischen Energielieferungen sei ein Fehler gewesen, sagt Ex-Kanzler Scholz in Schwerin. Dort ging es um die Erdgas-Pipeline Nord Stream 2.
20.11.2025
3 min.
Ärger um Weihnachtsbeleuchtung entbrennt in Olbernhau
Ein Bild aus den Vorjahren: Um die Beleuchtung der Einkaufsstraße in Olbernhau gibt es Ärger.
Die Stadt hat erstmals das Schmücken der Inneren Grünthaler Straße übernommen – und die Einkaufsstraße drei Tage lang für den Verkehr gesperrt. Das sorgt nun für reichlich Kritik.
Georg Müller
28.10.2025
3 min.
Hegseth: 14 Tote bei drei US-Angriffen im Pazifik
Hegseth nennt sich seit längerer Zeit Kriegsminister. (Archivbild)
Das US-Militär greift seit Wochen angeblich mit Drogen beladene Boote an - Dutzende Menschen sollen dabei getötet worden sein. Nun verkündet der Pentagon-Chef gleich mehrere Angriffe auf einmal.
Mehr Artikel