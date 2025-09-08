Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Israels Militär greift derzeit immer wieder Hochhäuser in der Stadt Gaza an, die Armeeangaben zufolge von der Hamas genutzt worden sein sollen. (Archivbild)
Israels Militär greift derzeit immer wieder Hochhäuser in der Stadt Gaza an, die Armeeangaben zufolge von der Hamas genutzt worden sein sollen. (Archivbild) Bild: Yousef Al Zanoun/AP/dpa
Israels Militär greift derzeit immer wieder Hochhäuser in der Stadt Gaza an, die Armeeangaben zufolge von der Hamas genutzt worden sein sollen. (Archivbild)
Israels Militär greift derzeit immer wieder Hochhäuser in der Stadt Gaza an, die Armeeangaben zufolge von der Hamas genutzt worden sein sollen. (Archivbild) Bild: Yousef Al Zanoun/AP/dpa
Welt
Bericht: 40 Tote bei Angriffen Israels in Gaza
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die israelische Armee soll die Stadt Gaza einnehmen. Nicht nur dort gibt es wieder Opfer. Auch sollen wieder Menschen unter Beschuss geraten sein, die Hilfsgüter abholen wollten.

Gaza.

Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen hat es palästinensischen Angaben zufolge erneut viele Tote gegeben. Mindestens 40 Menschen seien seit dem frühen Morgen ums Leben gekommen, meldete die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa. Allein in der Stadt Gaza seien 25 Menschen ums Leben gekommen, hieß es aus medizinischen Kreisen. 

Mehrere palästinensische Medien berichteten unter Berufung auf die Nasser-Klinik in Chan Junis im südlichen Teil des Küstenstreifens, in der Gegend seien sechs Palästinenser bei israelischem Beschuss getötet worden, die auf Hilfe gewartet hätten. Israels Armee teilte auf Anfrage mit, sie gehe den Berichten nach. 

Ziel der israelischen Regierung ist es, im Krieg gegen die Hamas die Stadt Gaza militärisch komplett einzunehmen. Die israelische Armee teilte mit, sie habe dort ein Hochhaus angegriffen, das die Hamas während des Krieges genutzt habe. Die Terrororganisation habe dort auch Sprengsätze platziert, hieß es in einer Mitteilung des Militärs. Die Angaben zu den Angriffen und Toten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Die Armee wirft der Hamas vor, zivile Infrastruktur und Zivilisten als Schutzschulde zu missbrauchen. Sie betont stets, die Zivilbevölkerung bei ihren Angriffen auf Ziele der Hamas und anderer Terrororganisationen zu schonen. 

Wegen der Kriegsführung werden aber international schwere Vorwürfe gegen Israel erhoben. Am Montag etwa prangerte der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Völker Türk, die massenhafte Tötung von Menschen und die Zerstörung im Gazastreifen an. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
06.09.2025
2 min.
Israels Armee weist Gebiet in Gaza als "humanitäre Zone" aus
Israels Armee hat die jetzt schon überfüllte Zeltstadt Al-Mawasi zum Zufluchtsort für die Zivilisten der Stadt Gaza erklärt. (Archivbild)
Das Militär bereitet die Einnahme der Stadt Gaza vor. Fast eine Million Zivilisten müssten das Gebiet verlassen, um nicht ins Kreuzfeuer zu geraten.
09.09.2025
3 min.
Leitermann schließt sich Hagebau an: Was das für Kunden in Westsachsen bedeutet
Leitermann, hier der Markt in Remse, wird Franchise-Nehmer bei Hagebau.
Die Fassade des Leitermann-Marktes bei Glauchau ist saniert worden. Das hat mit einer strategisch wichtigen Entscheidung des Unternehmens zu tun. Was Kunden wissen sollten.
Stefan Stolp
20:07 Uhr
2 min.
Tusk: Verbündete bieten Hilfe bei Luftverteidigung an
Regierungschef Tusk hat nach eigenen Angaben Hilfsangebote für die polnische Luftverteidigung bekommen.
Polen ist erschüttert: Erstmals musste eine große Zahl russischer Drohnen über dem Nato-Land abgeschossen werden. Warschau sucht den Schulterschluss mit den europäischen Partnern.
09.09.2025
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
20:00 Uhr
4 min.
Was wird aus der bunten Esse in Chemnitz? Kraftwerksbetreiber und Denkmalschutz schließen Vertrag
Chemnitzer Wahrzeichen, das technisch ausgedient hat: der Schornstein des Heizkraftwerks.
Das Unternehmen Eins Energie in Sachsen muss Teile seines stillgelegten Braunkohle-Heizkraftwerks in Chemnitz für die Nachwelt erhalten. Eine zentrale Frage aber bleibt bis 2026 weiter offen.
Michael Müller
09.09.2025
2 min.
Israels Armee ruft Einwohner der Stadt Gaza zur Flucht auf
Die Einwohner der Stadt Gaza sollen den Ort nach Willen Israels verlassen. (Archivbild)
Israel plant die Einnahme der Stadt Gaza. Die israelische Armee fordert nun erstmals alle Menschen dort auf, den Ort zu verlassen.
Mehr Artikel