Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Viele Menschen mussten fliehen. (Archivbild)
Viele Menschen mussten fliehen. (Archivbild) Bild: Eva-Maria Krafczyk/dpa
Die Lage ist von Gewalt geprägt. (Archivbild)
Die Lage ist von Gewalt geprägt. (Archivbild) Bild: Uncredited/AP/dpa
Al-Faschir wurde eingenommen. (Archivbild)
Al-Faschir wurde eingenommen. (Archivbild) Bild: Planet Labs PBC/Planet Labs PBC/AP/dpa
Viele Menschen mussten fliehen. (Archivbild)
Viele Menschen mussten fliehen. (Archivbild) Bild: Eva-Maria Krafczyk/dpa
Die Lage ist von Gewalt geprägt. (Archivbild)
Die Lage ist von Gewalt geprägt. (Archivbild) Bild: Uncredited/AP/dpa
Al-Faschir wurde eingenommen. (Archivbild)
Al-Faschir wurde eingenommen. (Archivbild) Bild: Planet Labs PBC/Planet Labs PBC/AP/dpa
Welt
Berichte: 460 Menschen im Sudan in Krankenhaus getötet
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Experten berichten von schweren Menschenrechtsverletzungen in der sudanesischen Großstadt Al-Faschir durch die RSF-Miliz. Vorwürfe eines Völkermords werden laut.

Khartum.

Nach der Einnahme der sudanesischen Großstadt Al-Faschir durch die Miliz RSF (Rapid Support Forces) wird das Leben für die Menschen in der Stadt immer mehr zur Hölle. Der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO) äußerte sich schockiert über Berichte, dass mehr als 460 Patientinnen und Familienangehörige in einer Geburtsklinik getötet worden sein sollen. "Alle Patientinnen und Patienten, Mitarbeiter und Einrichtungen des Gesundheitswesens müssen nach dem humanitären Völkerrecht geschützt werden", schrieb Tedros Adhanom Ghebreyesus auf X. "Waffenruhe!" fügte er mit Ausrufezeichen hinzu. 

Die RSF habe innerhalb von drei Tagen mindestens 1.500 unbewaffnete Zivilisten in der Stadt getötet, teilte das sudanesische Ärztenetzwerk mit. Die Miliz hatte am Wochenende die Kontrolle über die stark umkämpfte Stadt in der Region Darfur gewonnen. Die Zivilisten seien nach Angaben des Ärztenetzwerks getötet worden, als sie versuchten, aus der Stadt zu fliehen.

Die Ärzte warfen der RSF einen "Genozid" der nicht arabischen Bevölkerung im Land vor. Unter "Genozid" versteht man die gezielte und systematische Vernichtung einer Gruppe aufgrund ihrer Nationalität, Ethnie oder Religion, entweder ganz oder teilweise. Justin Lynch, Sudan-Forscher und Geschäftsführer der Conflict Insights Group, sagte dem US-Sender CNN, die Einnahme von Al-Faschir durch die RSF könnte der Beginn eines Massakers an Zivilisten sein.

UNHCR: Flüchtende berichten von willkürlicher Gewalt

Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) berichten Flüchtende von willkürlicher Gewalt, Morden und Hinrichtungen von Zivilisten. Es gebe Videos, die Dutzende unbewaffnete Männer zeigen, die erschossen wurden.

Tom Fletcher, der Leiter des UN-Nothilfebüros OCHA, sagte dem Sender CNN, weiterhin seien Hunderttausende Zivilisten in Al-Faschir eingeschlossen, ohne Nahrung und medizinische Versorgung. Fluchtwege seien aufgrund "intensiver Bombardierungen und Bodenangriffe" blockiert. Offiziell hatte die RSF erklärt, sie wolle die Zivilisten in Al-Faschir schützen und denjenigen, die die Stadt verlassen wollen, sichere Korridore zur Verfügung stellen.

Gewalt gegen nicht arabische Volksgruppen

In dem ostafrikanischen Land am Horn Afrikas herrscht seit April 2023 ein blutiger Machtkampf zwischen De-facto-Machthaber Abdel-Fattah al-Burhan und seinem einstigen Stellvertreter Mohamed Hamdan Daglo, der die RSF kommandiert. In Darfur ist der Konflikt maßgeblich von ethnischen Faktoren geprägt, die eng mit Fragen von Landrechten, Ressourcenverteilung und politischer Marginalisierung verwoben sind. Dabei geht es vor allem um Konkurrenz um Land und Wasser zwischen traditionell nomadischen, arabischen Volksgruppen und sesshaften, nicht arabischen Gruppen.

Die RSF ist eine Nachfolgeorganisation arabischer Milizen und geht Berichten von UN-Vertretern zufolge gezielt gegen den nicht arabischen Teil der Bevölkerung vor.

Experten befürchten, dass sich die katastrophalen Zustände in der Stadt weiter verschlimmern könnten. Nach Schätzungen leben in Al-Faschir rund 300.000 Zivilisten. Die RSF hat die Großstadt mehr als 500 Tage belagert. Die Miliz hatte verhindert, dass Lebensmittel und Hilfsgüter die hungernden Menschen erreichen. Die UN beschreiben die Lage im Sudan als die größte humanitäre Krise der Welt.

Nach Angaben der Welthungerhilfe sind allen in den vergangenen Tagen zehntausende Menschen vor den Gefechten geflohen. Viele von ihnen suchten Schutz in den umliegenden Dörfern oder müssten ohne Hilfe ausharren. Allein in Nord-Darfur sind nach Angaben der Welthungerhilfe mehr als neun Millionen Menschen dringend auf Hilfe angewiesen.

Vorwürfe gegen die Emirate

Experten kritisieren, dass westliche Regierungen bislang nur Appelle an die RSF richten und keine Sanktionen gegen sie unterstützende Staaten verhängten. "Es ist ein weiterer Freibrief an die RSF, an ihre Unterstützer in den Vereinigten Arabischen Emiraten, dass sie solche Massenhinrichtungen und ethnische Säuberungen durchführen können, ohne mit internationalen Maßnahmen rechnen zu müssen", sagte Annette Hoffmann von der Denkfabrik Clingendael Institut im ZDF.

Die VAE weisen eine Einmischung in den Konflikt zurück. Das "Wall Street Journal" berichtete allerdings unter Berufung auf US-Geheimdienste, die VAE hätten in diesem Jahr zunehmend Waffen an die RSF geliefert, darunter moderne chinesische Drohnen, aber auch Maschinengewehre, Fahrzeuge, Artillerie, Mörser und Munition. Dies sei das jüngste Beispiel dafür, wie die Emirate ihre Macht ausspielten, um ihre Interessen durchzusetzen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
29.10.2025
4 min.
Hotel im Vogtland schließt nach 31 Jahren: „Es läuft nicht so gut, um davon leben zu können“
Pächter Michael Ammerschuber zieht sich nach acht Jahren aus dem Hotel Falkenstein zurück. Die letzten Gäste verlassen das Haus am Sonntag.
Das Hotel Falkenstein stellt seinen Betrieb ein. Als Gründe nennt der Hoteldirektor zu geringe Gästezahlen und hohe Betriebskosten. Was passiert jetzt mit dem Hotel und dem dazugehörigen Restaurant?
Florian Wunderlich
19:20 Uhr
2 min.
Nach Hurrikan "Melissa": Touristen können Jamaika verlassen
Die auch bei Touristen beliebte Ortschaft Black River, die im 17. Jahrhundert gegründet wurde, ist komplett zerstört.
Ein wichtiger Flughafen der Karibikinsel lässt wieder kommerzielle Flüge zu. Ab Samstag dürfen rund 25.000 Urlauber ausreisen - auch Deutsche.
28.10.2025
4 min.
UN warnen vor Eskalation im Sudan - Gräueltaten befürchtet
UN befürchten Gräueltaten im Sudan. (Archivbild)
Die Großstadt El Fascher in Darfur ist nach dem Rückzug der Armee unter der Kontrolle der Miliz RSF. Es wird befürchtet, dass der Bevölkerung Gewalt und ethnisch motivierte Vertreibung drohen.
29.10.2025
2 min.
Ärzte: 1.500 Zivilisten in drei Tagen in Al-Faschir getötet
Viele Zivilisten sind nach Angaben einer Nichtregierungsorganisation auf der Flucht getötet worden. (Archivbild)
Der Kampf zwischen der Miliz RSF und der Armee um die Kontrolle der sudanesischen Großstadt Al-Faschir endet für viele Zivilisten tödlich. Hunderte sollen auf der Flucht erschossen worden sein.
19:20 Uhr
4 min.
Erzgebirge Aue trifft auf Jahn Regensburg: Kommt es zum Comeback von Mittelstürmer Marcel Bär?
Marcel Bär verfolgte zuletzt warm eingepackt das Heimspiel gegen Waldhof Mannheim (0:2).
Monatelang musste der FC Erzgebirge ohne seinen Mittelstürmer Marcel Bär auskommen. Hat das Warten nun ein Ende?
Paul Steinbach
17:39 Uhr
3 min.
Entlassener Chefarzt am Erzgebirgsklinikum: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Die Kündigung des Chefarzts der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg sorgt weiter für Aufregung.
Gegen den fristlos gekündigten Mediziner von der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in Annaberg-Buchholz stehen massive Vorwürfe im Raum. Welche strafrechtlich relevanten Verstöße die Staatsanwaltschaft nun prüfen lässt.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
Mehr Artikel