Bild: Kay Nietfeld/dpa
Bild: Kay Nietfeld/dpa
Welt
Berichte: Netanjahu entschuldigt sich bei Katar
Israels Regierungschef Netanjahu soll sich laut Medienberichten für den Angriff auf die Hamas in Katar bei dem Golfstaat entschuldigt haben. Doha hatte den Angriff scharf verurteilt.

New York/Tel Aviv/Doha.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat sich israelischen Medien zufolge bei der katarischen Regierung für den Angriff auf die Führung der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas in dem Golfstaat entschuldigt. Der Sender Channel 12 meldete unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person, Netanjahu habe sich während eines Telefonats mit Katars Regierungschef Mohammed bin Abdulrahman Al Thani für die Verletzung der Souveränität Katars entschuldigt. 

Zugleich habe Netanjahu sein Bedauern über den Tod eines katarischen Sicherheitsbeamten bei dem Angriff übermittelt. Die israelische Nachrichtenseite "ynet" berichtete, der israelische Regierungschef habe während eines Treffens mit US-Präsident Donald Trump in Washington mit dem katarischen Ministerpräsidenten, der zugleich Außenminister Katars ist, gesprochen. Ein Sprecher Netanjahu äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht zu den Berichten.

Israel hatte vor rund drei Wochen erstmals einen Angriff im Golfemirat Katar durchgeführt, um dort die Führungsspitze der Hamas zu treffen. Katar ist ein wichtiger US-Verbündeter am Golf. Das Emirat vermittelt neben Ägypten und den USA im Gaza-Krieg. Katar hatte Israels Angriff scharf verurteilt. Auch von der US-Regierung kam Kritik. 

Kritik an der Entschuldigung kam unter anderem von rechtsextremen Ministern aus Netanjahus Regierung. Finanzminister Bezalel Smotrich sprach von einer "Schande" und einer "unterwürfigen Entschuldigung". Er warf Katar vor, Terrorismus zu unterstützen. (dpa)

