Biden nach Kissingers Tod: Waren uns oft nicht einig

Der ehemalige US-Außenminister Henry Kissinger ist am Mittwoch im Alter von 100 Jahren gestorben. Nun äußert sich US-Präsident Biden erstmals nach dem Tod des Politikers.

Washington.

US-Präsident Joe Biden hat den am Mittwoch gestorbenen früheren US-Außenminister Henry Kissinger für seinen "scharfen Intellekt" gewürdigt. "Im Laufe unserer Karriere waren wir uns oft nicht einig. Und oft stark", so Biden in einer knappen Mitteilung - fast einen Tag nach dem Bekanntwerden von Kissingers Tod.