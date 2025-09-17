Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Brasiliens früherer Präsident Jair Bolsonaro verlässt ein Krankenhaus.
Brasiliens früherer Präsident Jair Bolsonaro verlässt ein Krankenhaus. Bild: Luis Nova/AP/dpa
Brasiliens früherer Präsident Jair Bolsonaro verlässt ein Krankenhaus.
Brasiliens früherer Präsident Jair Bolsonaro verlässt ein Krankenhaus. Bild: Luis Nova/AP/dpa
Welt
Brasilien: Hautkrebsdiagnose bei Ex-Präsident Bolsonaro
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bolsonaro ließ zuletzt auffällige Hautstellen entfernen. Nun wurde bei dem verurteilten Ex-Präsidenten Hautkrebs festgestellt. "Weder die mildeste noch die aggressivste Form", sagt der Arzt.

Brasília.

Bei dem ehemaligen brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro ist Hautkrebs festgestellt worden. Zwei Hautstellen, die bei einer Operation am Sonntag entfernt wurden, wiesen Hautkrebs auf und müssten nun regelmäßig ärztlich überwacht werden, teilte der behandelnde Arzt Claudio Birolini mit. "Es ist weder die mildeste noch die aggressivste Form, aber dennoch eine Form von Hautkrebs", sagte er.

Bolsonaro war am Dienstag erneut wegen Übelkeit, Schwindel und niedrigem Blutdruck ins Krankenhaus gebracht worden und verbrachte eine Nacht dort. Bei der Untersuchung zeigten sich noch Spuren einer kürzlich überstandenen Lungenentzündung. Am Mittwoch konnte der 70-Jährige die Klinik wieder verlassen.

Bolsonaro musste zuletzt mehrfach wegen Spätfolgen eines Messerattentats während des Wahlkampfs 2018 medizinisch versorgt werden. Der Ex-Präsident steht derzeit unter Hausarrest. In der vergangenen Woche wurde er zu mehr als 27 Jahren Haft verurteilt - wegen seiner Rolle bei einem Putschversuch nach seiner Wahlniederlage gegen seinen linken Nachfolger Luiz Inácio Lula da Silva. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
08:55 Uhr
2 min.
Simeone reagiert auf Rote Karte: "Können auch wütend werden"
Gilt als emotional: Diego Simeone, Trainer von Atlético Madrid.
Kurz nach dem entscheidenden Treffer für Liverpool sieht Diego Simeone die Rote Karte. Ein Fan hatte den Trainer von Atlético Madrid provoziert.
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
11.09.2025
3 min.
Brasiliens Oberstes Gericht neigt zu Verurteilung Bolsonaros
Brasiliens Ex-Präsident Bolsonaro steht kurz vor einer historischen Verurteilung. (Archivbild)
Brasiliens Ex-Präsident Bolsonaro steht kurz vor einer historischen Verurteilung. Eine Mehrheit des Bundesgerichts stimmt dafür. Die Obersten Richter können ihre Meinung aber noch ändern.
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
08:58 Uhr
2 min.
Zahl der Hochschulabschlüsse steigt leicht
Jeder zehnte Abschluss entfiel auf das Lehramt. (Archivbild)
Mehr Bachelor, Master und Promotionen: Immer mehr Studierende schließen ihr Studium erfolgreich ab. Besonders Wirtschaft, Recht und Sozialwissenschaften stehen weiterhin hoch im Kurs.
12.09.2025
7 min.
Brasilien: Bolsonaro zu mehr als 27 Jahren Haft verurteilt
Brasiliens Ex-Präsident Bolsonaro ist verurteilt worden.
Brasiliens Ex-Präsident Bolsonaro wird für schuldig erklärt und muss Jahrzehnte hinter Gitter. Damit ist er der erste Ex-Präsident des Landes, der wegen eines Umsturzversuches verurteilt wurde.
Philipp Znidar, dpa
Mehr Artikel