Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nur wenige Tage zuvor hatten die Behörden zugeben müssen, dass ein Sexualstraftäter versehentlich aus dem Gefängnis entlassen wurde. (Archivbild)
Nur wenige Tage zuvor hatten die Behörden zugeben müssen, dass ein Sexualstraftäter versehentlich aus dem Gefängnis entlassen wurde. (Archivbild) Bild: Sabrina Merolla/ZUMA Press Wire/dpa
Nur wenige Tage zuvor hatten die Behörden zugeben müssen, dass ein Sexualstraftäter versehentlich aus dem Gefängnis entlassen wurde. (Archivbild)
Nur wenige Tage zuvor hatten die Behörden zugeben müssen, dass ein Sexualstraftäter versehentlich aus dem Gefängnis entlassen wurde. (Archivbild) Bild: Sabrina Merolla/ZUMA Press Wire/dpa
Welt
Britische Behörden lassen erneut Häftling irrtümlich frei
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Erneut wird ein Mann fälschlicherweise aus einem britischen Gefängnis entlassen. Durch die zweite Panne innerhalb kurzer Zeit geraten die Behörden unter Druck.

London.

Die britische Polizei fahndet schon wieder nach einem irrtümlich aus dem Gefängnis entlassenen ausländischen Straftäter. Der 24 Jahre Algerier sei bereits seit vergangenem Mittwoch frei, wie die Metropolitan Police der BBC mitteilte. Demnach laufen dringende Ermittlungen, um den Mann ausfindig zu machen und wieder in Gewahrsam zu nehmen. 

Dem Sender Sky zufolge war der Straftäter wegen Hausfriedensbruchs in Haft. 2024 war er wegen Exhibitionismus zu einer Bewährungsstrafe mit gemeinnütziger Auflage verurteilt und für fünf Jahre in das Sexualstraftäterregister eingetragen worden, wie die Polizei der Nachrichtenagentur PA mitteilte. Der BBC zufolge soll er 2019 legal mit einem Visum nach Großbritannien eingereist sein und sich in der Anfangsphase eines Abschiebungsverfahrens befinden.

Nur wenige Tage zuvor hatten die Behörden zugeben müssen, dass ein anderer Sexualstraftäter versehentlich aus dem Gefängnis entlassen wurde, statt abgeschoben zu werden. Auch diese Panne hatte eine Großfahndung ausgelöst. Der 38 Jahre alte Mann aus Äthiopien wurde gefasst und in der vergangenen Woche abgeschoben.

Justizminister David Lammy sagte, er sei "absolut empört und entsetzt" über die erneute irrtümliche Freilassung. Eine "dringende Fahndung" sei eingeleitet worden. Rechtspopulist Nigel Farage von der in Umfragen zuletzt teils deutlich vorn liegenden Partei Reform UK nannte den Vorfall "eine Farce".

Bei Weitem nicht die erste Justiz-Panne 

Der vorausgegangene Fall des Sexualstraftäters hatte für große Aufregung gesorgt, weil Einwanderungsgegner die Tat des Mannes - den sexuellen Übergriff auf eine 14-Jährige - für wochenlange, teils gewalttätige Proteste vor Asylbewerberunterkünften genutzt hatten. Außerdem wurde wieder deutlich, wie die Zustände in den teils hoffnungslos überfüllten Gefängnissen in Großbritannien sind. 

Premierminister Keir Starmer hatte eine Untersuchung angeordnet, "um herauszufinden, was schiefgelaufen ist". Wie die Nachrichtenagentur PA zuletzt unter Berufung auf Behördenangaben berichtet hatte, wurden allein in England und Wales in den zwölf Monaten bis März dieses Jahres 262 Häftlinge irrtümlich auf freien Fuß gesetzt - knapp 130 Prozent mehr als in den zwölf Monaten zuvor.

Wie die Surrey Police am Nachmittag mitteilte, wird aktuell noch ein weiterer Mann gesucht, der am Montag fälschlicherweise aus dem betroffenen Gefängnis Wandsworth entlassen worden war. Der 35-Jährige war am selben Tag wegen mehrfachen Betruges zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
25.10.2025
2 min.
Sexualstraftäter irrtümlich aus britischer Haft entlassen
Der Fall eines Asylbewerbers, der eine 14-Jährige im englischen Epping belästigte, wurde zum Anlass für wochenlange Proteste. (Archivfoto)
Der Fall schlug hohe Wellen: Ein Asylbewerber belästigte ein 14-jähriges Mädchen. Einwanderungsgegner nahmen das zum Anlass für wochenlange Proteste. Nun unterläuft den Behörden ein peinlicher Fehler.
12:09 Uhr
3 min.
Gabriel: Keine enge Zusammenarbeit bei Nord Stream 2
Ex-Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel sagte vor dem Untersuchungsausschusses zur Stiftung Klima- und Umweltschutz MV in Schwerin aus.
Sigmar Gabriel sieht beim Nord-Stream-2-Projekt keine enge Zusammenarbeit zwischen Bund und Land. Der Ex-Minister spricht aber von Fehlern im Umgang mit Russland.
12:08 Uhr
4 min.
Sächsischer Dialekt: Der Spott lässt langsam nach
Die Kampagne "So geht sächsisch" möchte über den sächsischen Dialekt aufklären und dessen Image verbessern. (Archivbild)
Die Sachsen haben es mit ihrem Dialekt nicht gerade einfach. Oft werden sie deshalb verspottet. Doch nun will man aus der Not eine Tugend machen. Auch die Jugend parliert wieder öfter auf Sächsisch.
26.10.2025
2 min.
Polizei fasst versehentlich entlassenen Sexualstraftäter
Die Londoner Polizei hat einen versehentlich entlassenen Sexualstraftäter gefasst. (Symbolfoto)
Rechte Demonstranten hatten den Übergriff des Asylbewerbers auf eine 14-Jährige zum Anlass für teils gewaltsame Proteste genommen. Eigentlich sollte der Mann abgeschoben werden - kam aber frei.
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
06.11.2025
3 min.
Hobbyfotograf gelingt spektakuläre Aufnahme vom Supermond und Schloss Augustusburg
Marcel Richter aus Wolkenstein hat am Mittwoch Schloss Augustusburg mit dem Supermond spektakulär in Szene gesetzt.
Marcel Richter aus Wolkenstein hat die Idee für dieses Motiv schon lange im Kopf und sich vorbereitet. Jetzt hat er seine Chance bekommen - und genutzt.
Matthias Behrend
Mehr Artikel