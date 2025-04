Deutsche Urlauberin rettet sich aus überlaufendem Swimmingpool auf Hochhausdach in Thailand

Ein dramatisches Video zeigt, wie ein Urlauberpaar in Ostasien dem Tod knapp entrinnt. Staatliche Quellen gehen inzwischen von mehr als 1700 Toten durch die Erdbeben in Myanmar und Thailand aus.

Bangkok.

Der Thailand-Urlaub war fast vorbei, da kam der Horror. Zunächst in sanften Wogen. Auf blauer Luftmatratze räkelt sich die deutsche Urlauberin Celine zusammen mit ihrem Freund im Swimmingpool auf dem Hoteldach. Ein Video zeigt von oben, wie das Paar sanft schaukelt. Dann schwanken die Wände des Hotels vor dem Hintergrund der anderen Großstadtgebäude. Die Wellen werden stärker. Die beiden Urlauber springen von der Matratze, klettern aus dem Pool. Bei der fünfte Welle zerbirst die Panoramascheibe des Infinity-Pools. Die nun herrenlos treibenden Matratzen kippen über den Beckenrand und stürzen in die gähnende Tiefe. Hätte ein Mensch darauf gelegen, es wäre sein Tod gewesen.

Das Video zeigt den 28. März 2025, 13.17 Uhr, als Ortszeit an. Knapp 26 Minuten sind es, nachdem am Epizentrum in Myanmar, rund 1000 Kilometer Luftlinie nördlich, das Erdbeben der Stärke 7,7 gemessen worden ist. Es war nicht der einzige Hoteldach-Pool, den das katastrophale Erdbeben zum Überlaufen brachte. Zuvor zeigten bereits andere Videos wie Wasserfälle von Hoteldächern thailändischer Großstädte wie Bangkok stürzen.

“Er hat geschrien: ‚Lauf‘ und deshalb bin ich schnell raus!“, schildert die deutsche Urlauberin Celine auf ihrem Instagram-Account. „Ich habe erst so spät reagiert, weil ich es vorher nicht bemerkt habe.“ Doch entkam das Paar dem bevorstehenden Wasserfall. „Wir sind beide wohlauf und sicher“, schrieb Celine zu dem Video. Die Wiener Medienplattform OE24, die zuerst berichtete, zitiert die Deutsche weiter: „Bevor wir uns ganz in Sicherheit gebracht haben, haben wir noch unsere Handys geholt. Aber nicht, weil unsere Handys wichtiger als unser Leben sind. Sondern um unsere Freunde und Familie zu informieren, dass wir sicher sind.“

Nach dem verheerenden Erdbeben sprach das Staatsfernsehen in Myanmar zuletzt von rund 1700 Toten und etwa 3400 Verletzten. 300 Menschen wurden noch vermisst. Auch im Nachbarland Thailand gab es Tote. In Bangkok lag die jüngste Angabe bei 17 Toten. (eu)