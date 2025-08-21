„Die größte Desinformationskampagne seit über 450 Jahren“: Afrika fordert eine neue Standard-Weltkarte

Millionen Menschen kennen nur die Mercator-Weltkarte. Die stellt die Größe der Länder und Kontinente aber völlig falsch dar - mit weitreichenden Folgen. Damit soll nun Schluss sein.

Dakar. Bis heute ist sie der Standard für viele Atlanten, Kartendienste und Lehrbücher: die Mercator-Karte. Sie wurde im 16. Jahrhundert entwickelt, um Seefahrern die Navigation für die Schifffahrt zu erleichtern. Damals war die Karte eine Revolution- und auch heute bestimmt sie den Blickwinkel von Hunderten Millionen Menschen.

Standard-Karte schrumpft Afrika

Seit einiger Zeit steht diese Karte aber in der Kritik. Der Grund: Die Mercator-Karte bringt die runde Erde zwar auf ein Blatt Papier. Das geht aber nur, indem die Länder verzerrt werden. Die Folge: Je weiter weg vom Äquator, desto größer wird ein Land dargestellt. Vor allem Europa und Nordamerika sind dadurch Riesen, während Afrika und Südamerika regelrecht geschrumpft werden. So sieht Grönland zum Beispiel fast so groß wie Afrika aus – dabei ist Afrika 14-mal größer. Die Afrikanische Union (AU) will das nun ändern. Sie hat sich der Kampagne „Correct the Map“ angeschlossen, um die Karte des flämischen Kartografen Gerhard Mercator aus dem Jahr 1569 endlich zu ersetzen – durch eine moderne, realistischere Darstellung. Sie hofft, dass sich weitere Regierungen und Organisationen dafür einsetzen, alternative Modelle zu verwenden.

Wie auf dieser Karte aus dem 19.Jahrhundert wird die Erde noch heute in vielen Atlanten und Büchern in einer Mercator-Projektion verzerrt dargestellt. Oft ist darauf Grönland fast so groß wie Afrika dargestellt. Bild: IMAGO/H. Tschanz-Hofmann Wie auf dieser Karte aus dem 19.Jahrhundert wird die Erde noch heute in vielen Atlanten und Büchern in einer Mercator-Projektion verzerrt dargestellt. Oft ist darauf Grönland fast so groß wie Afrika dargestellt. Bild: IMAGO/H. Tschanz-Hofmann

So klein sind China, USA und Indien tatsächlich

Afrika stößt sich vor allen an den Folgen dieser verzerrten Darstellung und Wahrnehmung. „Seit über 450 Jahren basiert unser Verständnis von Afrika und der Welt auf einer falschen Karte!“, heißt es auf der Internetseite Correctthemap.org. „Tatsächlich könnte man die Vereinigten Staaten, China, Indien, Japan, Mexiko und große Teile Europas in Afrika unterbringen und hätte immer noch Land übrig.“

Karten auch Sinnbild für Macht

„Es mag wie eine Landkarte aussehen, aber in Wirklichkeit ist es keine“, sagte auch Selma Malika Haddadi, Vizepräsidentin der Kommission der Afrikanischen Union, der Nachrichtenagentur Reuters. Tatsächlich gehe es aber um Macht. So fördere die Mercator-Karte den falschen Eindruck, Afrika sei „randständig“ und „unbedeutend“. Solche Stereotypen beeinflussten die Medien, die Bildung und die Politik, sagte sie. Dabei sei Afrika flächenmäßig der zweitgrößte Kontinent der Welt mit über einer Milliarde Einwohnern. Die AU hat 55 Mitgliedsstaaten.

Kampagne „Correct the map“

Aufgelegt worden ist die Kampagne „Correct The Map“ von den Interessengruppen „Africa No Filter“ und „Speak Up Africa“. Die Darstellung Afrikas auf der Mercator-Karte sei einfach falsch, sagte Moky Makura, Geschäftsführer von Africa No Filter. „Es ist die weltweit längste Desinformationskampagne, und sie muss einfach aufhören.“ Auf Correctthemap.org wird deshalb zu Unterschriften gegen die Verwendung der Mercator-Karte aufgerufen. Denn die ist vor allem auch ein Erbe des Kolonialismus.

Eurozentrentismus auf vielen Karten bis heute zementiert

So erleichterte diese Darstellung im 16. Jahrhundert nämlich nicht nur die Planung effektiver See-Handelsrouten maßgeblich. Sie verlieh dadurch auch der Ausbeutung insbesondere Afrikas Flügel. Bis heute stehen London und Europa daher meist im Zentrum der Darstellung - ein Überbleibsel aus Zeiten, als Großbritannien noch ein Viertel der Erde beherrschte. Das Empire ist zwar untergegangen, doch der Eurozentrismus ist geblieben. Europa macht sich so weiter selbst zum Maßstab für alles andere, betrachtet und bewertet es aus der eigenen europäischen Perspektive. Diese Denkweise aus der Kolonialzeit ist noch heute in vielen europäischen Anschauungen dominant.

Historiker: Nicht immer weiter falsche Bilder reproduzieren

Der Historiker und Afrikaforscher Jürgen Zimmerer, der an der Universität Hamburg lehrt, erklärte kürzlich dem SWR, dass Geografie, Kartografie und Kolonialismus historisch eng zusammenhingen. Eine Debatte um die Korrektur der Darstellung der Welt sei deshalb wichtig, sagte er. „Die Kartografie sollte an die neusten Erkenntnisse angepasst werden, um nicht falsche Bilder immer weiter zu reproduzieren.“ Wenn Europa weiter als das Zentrum der Welt und oben dargestellt werde, wie in den meisten Darstellungen, könne sich das Bewusstsein schwer verändern. Dabei gebe es bereits auch Karten, die Südamerika oder Südafrika oben darstellen. Historiker Zimmerer: „Man muss den Menschen näherbringen, dass die Welt unterschiedlich betrachtet werden kann.“

Diese Equal-Earth-Karte stellt die tatsächlichen Größenverhältnisse der Länder und Kontinente korrekt dar. Bild: equal-earth.com Diese Equal-Earth-Karte stellt die tatsächlichen Größenverhältnisse der Länder und Kontinente korrekt dar. Bild: equal-earth.com

Hier gibt es die Equal-Earth-Karte gratis

Eine mögliche Alternative zur Mecator-Karte: die „Equal Earth“-Karte. Sie versucht, die Länder bei relativer Größe korrekt darzustellen. Die Afrikanische Union ruft dazu auf, diese Projektion zu übernehmen. Die Geodatenbehörde der Vereinten Nationen erklärte, dass geprüft werde, ob diese Karte in Zukunft statt der Mercator-Projektion genutzt werden könnte. Fara Ndiaye, Mitbegründerin von Speak Up Africa, erklärte Reuters: „Wir arbeiten aktiv an der Förderung eines Lehrplans, in dem die ‚Equal Earth‘-Projektion der Hauptstandard in allen Klassenzimmern sein wird.“ Unter Equal-earth.com kann diese Karte kostenlos auch großformatig heruntergeladen werden. (juerg)