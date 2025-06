Die Nato will Donald Trump bespaßen

Nur zweieinhalb Stunden soll der Nato-Gipfel nächsten Mittwoch dauern. Mit dem knappen Programm will die Allianz US-Präsident Donald Trump bei der Stange halten.

Es ist seit Wochen diese eine Frage, die in Nato-Kreisen nervös gestellt wurde und jetzt – nach dem Eintritt der USA in den israelischen Krieg – für mehr Verunsicherung denn Gewissheit sorgt: Reist Donald Trump am kommenden Mittwoch zum Nato-Gipfel ins niederländische Den Haag? Im Brüsseler Hauptquartier war zunächst zu vernehmen, man...